Aceites Fuente Grande: La calidad de la Subbética

La ficha Nombre : Aceites Fuente Grande SA.

: Aceites Fuente Grande SA. Dirección : Avda. de Granada s/n.

: Avda. de Granada s/n. Municipio : Priego.

: Priego. Año de fundación: 1954.

1954. Presidente : Manuel Gómez Pareja.

: Manuel Gómez Pareja. Producción estimada de aceite (media): 5 millones de kilos.

5 millones de kilos. Marcas de su aceite : Molino de Leoncio Gómez, Gomeoliva, Olivares L. Gómez.

: Molino de Leoncio Gómez, Gomeoliva, Olivares L. Gómez. Principales mercados: Nacional, Italia y Francia.

Nacional, Italia y Francia. Cuestiones reseñables: Por segundo año consecutivo reciben el premio Gran Mezquita por su aceite Gomeoliva. Pertenece a las DOP Priego y Lucena.

En el año 1954, Leoncio Gómez inició la actividad industrial de la familia al construir el primer molino para la molturación de aceituna. Cuando sus hijos se incorporaron a la actividad empresarial, pusieron en marcha la sociedad Aceites Fuente Grande SA, dedicada a la explotación agraria del olivar, molturación y comercialización. En el año 1991 afrontó el reto de la comercialización de los aceites envasados. Precisamente, el pasado año celebró el 70 aniversario del inicio de su actividad. Las previsiones de esta campaña apuntan a duplicar la producción del año anterior, situándose en torno a las cinco mil toneladas. Ese volumen procede de sus olivares en las Sierras Subbéticas, un enclave privilegiado del que nacen las tres marcas de la casa: Molino de Leoncio Gómez, Gomeoli va y Olivares de Leoncio Gómez, esta última centrada en el virgen extra ecológico. La familia gestiona dos empresas: la productora Aceites Fuente Grande y Gomeoliva SA, creada para impulsar la expansión tanto en el mercado nacional como en el internacional. Además, forman parte de las denominaciones de origen Priego de Córdoba y Aceite de Lucena, un respaldo que avala su trayectoria y la singularidad de sus aceites. Esta excelencia se refleja en los reconocimientos obtenidos. Uno de los más recientes ha sido para el virgen extra Gomeoliva, galardonado con el Premio Gran Mezquita en el 12º Concurso Ibérico AOVE 2025. Un logro que confirma el buen momento de la firma y su creciente relevancia en el sector.

La empresa continúa invirtiendo en tecnología y en procesos más sostenibles para reforzar su competitividad. Su apuesta por la calidad está acompañada de una estrategia comercial más ambiciosa. Y todo ello les permite afianzarse como un referente en el panorama oleícola andaluz.