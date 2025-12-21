Aceites Canoliva: Identidad basada en la calidad

La ficha Nombre : Aceites Canoliva.

: Aceites Canoliva. Dirección : Carretera de Cañete, km. 3.

: Carretera de Cañete, km. 3. Municipio : Baena.

: Baena. Año de fundación: 2015.

2015. Presidente : José Antonio Cano Vico.

: José Antonio Cano Vico. Producción estimada de aceite (media) : 9.000 toneladas.

: 9.000 toneladas. Marcas de su aceite: Aceites Canoliva, Camposur y Don Orujo.

Aceites Canoliva, Camposur y Don Orujo. Principales mercados: Reino Unido, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania.

Reino Unido, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania. Cuestiones reseñables: La apuesta por la exportación es firme y supone ya más del 50% de la facturación.

Aceites Canoliva trabaja cada día con un objetivo claro: ofrecer aceites de oliva vírgenes extra de la máxima calidad bajo los más estrictos estándares de seguridad alimentaria. Por ello, la oleícola ha renovado las certificaciones internacionales BRC (British Retail Consortium) e IFS (International Featured Standards), dos de los reconocimientos más exigentes del sector agroalimentario a nivel mundial. Estas certificaciones avalan que tanto la almazara como la planta de envasado cumplen los más altos requisitos en materia de higiene, control de procesos, trazabilidad, seguridad y calidad del producto, algo de lo que se sienten muy orgullosos, pues mantener estas acreditaciones supone una exigencia constante de mejora continua, innovación y rigor.

Esa apuesta por la calidad le ha valido este año el accésit especial otorgado por AEMO (Asociación Española de Municipios del Olivo), un premio que coincide con su décimo aniversario, aunque las raíces de Canoliva se remontan a los años 50 del pasado siglo.

La almazara tiene capacidad para molturar hasta 1.400 toneladas diarias de aceituna y su sistema de molturación le permite segmentar eficientemente la aceituna por variedades y calidades, garantizando un aprovecha miento óptimo del fruto.

Con todo ello, la firma ha logrado unos buenos resultados, con una producción de unos 70 millones de kilos de aceituna en la pasada campaña, lo que le ha permitido superar los cien millones de cifra de negocio. Más de la mitad de su facturación procede de las ventas en el exterior, que se centran en Reino Unido, Corea del Sur, Esta dos Unidos y países europeos como Francia, Italia y Alemania.