Más producción y apoyo al cultivo tradicional, claves del futuro del olivar cordobés

El sector del aceite de oliva parece no tener techo. Crecen las producciones, y no sólo al albur de lo que dicte el siempre imprevisible cielo. Cada vez son más las plantaciones que aplican técnicas de agricultura moderna, muy tecnificada, capaces de multiplicar las cosechas usando el mismo espacio. A los mercados les ocurre lo mismo: siguen creciendo en el exterior, como demuestran las cifras de exportaciones, mientras que en el interior los consumidores han demostrado una fidelidad al aceite de oliva que pocos vaticinaban. ¿Hasta dónde se puede seguir creciendo? ¿Hay un límite? Y por otro lado, ¿qué pasa con los olivares tradicionales, muchos de ellos con variedades autóctonas, que no pueden adaptarse a la última revolución agrícola? ¿No hay riesgo en poner todos los huevos en la misma cesta?

Son muchas las preguntas que se generan en torno a un tema tan complejo como el oleícola, y ninguna solución es sencilla. Para intentar responder a esta y otras cuestiones, Diario CÓRDOBA ha reunido en torno a una Mesa de Redacción a algunos de los principales agentes del sector. Son Andrés Lorite, vicepresidente Primero de la Diputación de Córdoba y diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura; Ricardo López-Crespo Delgado, vicepresidente de Caja Rural del Sur de Córdoba; Belén Luque, presidenta de la Asociación Empresarial de Almazaras Industriales de Córdoba; Francisco Moreno, secretario general de UPA Córdoba; y María Isabel Trujillo Navas, directora del Centro Universitario para el Desarrollo del Aceite de Oliva de la UCO. Y para conocer todo lo que supone el sector oleícola en la provincia, Diario CÓRDOBA entrega gratis el próximo domingo con el ejemplar del periódico el primero anuario del olivar.

Radiografía del sector oleícola en Córdoba, en imágenes / Víctor Castro

Un crecimiento sin límite

Hay quien ve un futuro lleno de olivares, casi un monocultivo. López-Crespo sostiene que «no hay tope para el crecimiento, pero hay que promocionar el producto». Cita como ejemplo el creciente consumo de aceite de oliva en un marcado tan potente como EEUU, donde solo el año pasado se gastaron 400.000 toneladas y eso que «han empezado ahora» a usarlo. No debe extrañar que pinte un paisaje con «España llena de olivos». Le secundan los demás ponentes: "Hay posibilidades enormes (Francisco Moreno); «hay un gran mercado potencial» (Andrés Lorite); «producimos tres veces más que el segundo productor mundial» (Belén Luque); «tenemos que aprender a creérnoslo nosotros mismos» (Maribel Trujillo).

Aumentar aún más si cabe la producción de aceite en la provincia es técnicamente viable. Requerirá una reconversión de la tierra a gran escala, algo que puede hacerse empleando nuevas variedades y métodos de cultivo que no necesariamente pasan por los sistemas superintensivos que piden un agua que no hay. Como han puesto de manifiesto los ponentes, se pueden plantar olivos en marcos con 400-600 árboles por hectárea, resistentes a la climatología y con escaso gasto de agua, fitosanitarios o abonos. ç

Comercialización y competencia

Ahora bien, si se produce más también hay que vender más y la competencia de terceros países (como Túnez, que posiblemente sea esta campaña el segundo productor por detrás de España), puede ser feroz. Es ahí donde hay que centrar los esfuerzos.

Según el representante de UPA, los mercados con mayor potencial de crecimiento están en EEUU, China, India o Japón, pero «hay que hacer promoción y apostar por la calidad». Maribel Trujillo y Belén Luque coinciden en un «argumento imbatible»: los aspectos saludables del consumo de aceite de oliva, considerado ya un «superalimento». «Los consumidores asiáticos lo saben y por eso lo buscan», dice la directora del centro de la UCO. Apuntala esa idea el diputado responsable de Agricultura recordando el trabajo del doctor Escribano. «Necesitamos más como él», declara; por suerte, «hay muchos, tenemos médicos maravillosos» que defienden las bondades del aceite de oliva, según Luque.

Belén Luque, Maribel Trujillo y Andrés Lorite, en la Mesa de Redacción de Diario CÓRDOBA. / Víctor Castro

Pese a su pujanza, el sector del olivar no es ajeno a las distorsiones que conlleva una transformación agraria. Quienes más las sufren ahora mismo son los agricultores con sistemas tradicionales, muchas veces con olivos centenarios y técnicas que han variado poco. Sus costes de producción son mucho más elevados en comparación con cualquier otro método pero especialmente frente al superintensivo. Y no resulta fácil su renovación. Primero, por los elevados costes del cambio de modelo. Y segundo, porque no se puede hacer en todos los sitios ni aun disponiendo del dinero. En olivares de montaña, que tanto abundan en Córdoba, no es posible implantar una mecanización intensiva. Peor hay alternativas.

Belén Luque, por ejemplo, habla de la «diferenciación». Si todos ofrecen lo mismo, el olivar tradicional jamás podrá competir con el más tecnificado. Es fácil de entender: «Los que tienen más costes de producción tendrán que hacer llegar al consumidor los motivos para consumir su producto». Ya se está haciendo por ejemplo en la Subbética, una región que acapara premios internacionales y que todos coinciden en señalar como la que mayor calidad ofrece en todo el mundo. Trujillo apunta que en estas zonas de montaña «hay que tomar medidas pronto» porque «están desapareciendo variedades locales» como la picudo, un «tesoro que nos diferencia del resto de provincias».

Ricardo López-Crespo y Francisco Moreno leen el Anuario del Olivar que Diario CÓRDOBA entrega este domingo. / Víctor Castro

Moreno pone el foco en los agricultores, que cuando deciden reconvertir lo hacen obligados por la falta de rentabilidad y la escasez de mano de obra. Pero en otros casos «no tienen esa posibilidad», de modo que «necesitan ayudas diferenciadas para poder sobrevivir». López-Crespo comparte su opinión, ya que «cuando un olivar no se puede transformar la única manera de sostenerlo es con ayudas para que se mantengan los territorios». El vicepresidente de la Caja Rural estima que entre el 65 y el 70% de los olivares tradicionales cordobeses podrían cambiar su modelo productivo, siempre que tengan apoyo económico. Lorite advierte de que «las ayudas no lo son todo» y tienen un componente «artificial», por lo que aboga, como Belén Luque, por una «diferenciación en el mercado».

El aceite en un mundo globalizado

En un mundo globalizado, el olivar está pendiente -cómo no- de la situación y los acuerdos internacionales. Los aranceles indiscriminados, la reforma de la PAC o el acuerdo con Mercosur afectan directamente a los productores cordobeses. Lorite conoce bien cómo se tejen los pactos políticos y por eso critica sin ambigüedad tanto la actual reforma de la PAC ("España corre el riesgo de perder 15.000 millones») como el acuerdo de libre comercio con el Cono Sur ("hay que plantear la igualdad de condiciones»). Moreno critica que todas las actualizaciones de la PAC se han hecho siempre desatendiendo los criterios agronómicos, una paradoja. Con el agravante de que en la etapa actual Bruselas «ha conseguido poner a todo el mundo en contra».

Pese a todo, un acuerdo de libre comercio como el de Mercosur podría tener efectos muy positivos en el olivar, dado que los países al otro lado del Atlántico no producen, o lo hacen en cantidades muy pequeñas, aceite de oliva. «Al aceite le va a venir bien», avanza López Crespo, aunque «todo el mundo debe competir en las mismas condiciones». Belén Luque concluye recordado que el sector oleícola es «netamente exportador», por lo que cuanto menos aranceles, mejor, siempre que haya «cláusulas espejo»