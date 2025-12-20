Expertos del olivar destacan la buena calidad de la actual campaña en Córdoba

Diario CÓRDOBA ha organizado una Mesa de Redacción con algunos de los principales agentes del sector oleícola cordobés para debatir sobre el futuro. Participaron Andrés Lorite, vicepresidente Primero de la Diputación de Córdoba y diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura; Ricardo López-Crespo Delgado, vicepresidente de Caja Rural del Sur de Córdoba; Belén Luque, presidenta de la Asociación Empresarial de Almazaras Industriales de Córdoba; Francisco Moreno, secretario general de UPA Córdoba; y María Isabel Trujillo Navas, directora del Centro Universitario para el Desarrollo del Aceite de Oliva de la UCO. Estas son algunas de sus conclusiones.

Andrés Lorite, diputado de Agricultura

Andrés Lorite, diputado responsable del área de Agricultura de la Diputación Provincia, asegura que «el sector del olivar es determinante en la economía cordobesa. La agricultura tiene un peso en el PIB del 10% y este sector es estratégico para la provincia. ¿Cuáles son los retos? El relevo generacional, también los precios justos y que la Ley de la Cadena funcione y no se pague a pérdidas. También tiene restos determinantes de cara al futuro en los mercados internacionales. Hacen falta cláusulas espejo par no tener competencia desleal de fuera. El sector del olivar tiene que ser uno de los más mimados por la administración pública».

Con respecto a la actual campaña, Lorite sostiene que le preocupa que los precios «sean justos en todos los casos, porque el olivar de sierra o en pendiente debe tener un tratamiento específico sobre todo en la coyuntura actual» por la proliferación de olivares intensivos y superintesivos.

Ricardo López-Crespo, Caja Rural del Sur

Para el vicepresidente de la entidad financiera, el olivar cordobés «tiene un futuro muy interesante por el clima nuestro mediterráneo», que hace que sea un cultivo «muy sostenible porque tiene poca demanda de agua y de abonos. Además, es un producto del que no hay médico que diga que es malo. Tenemos un gran mercado, ya que el aceite de oliva solo es un 3% del mercado mundial de grasa alimenticia. Tenemos que buscar nuevas plantaciones para mecanizar el olivar. Donde no haya esa posibilidad hay que buscar algún tipo de ayudas para que se puedan sostener estos olivares. Tenemos mucho futuro».

En la actual campaña 2025-2026 López-Crespo estima que los rendimientos empezaron muy bajos pero ese están recuperándose. Veo una campaña más retrasada que años anteriores porque las lluvias están dificultando la recogida. En cuanto a los precios, se mantienen a buen nivel. Si va a haber menos aceite creo que puede repuntar el precio.

Belén Luque, Almazaras Industriales de Córdoba

Belén Luque explica respecto a la actual campaña del aceite que «desde la industria a la que represento, vemos una campaña que está avanzada en Córdoba. En general los agricultores dicen que tienen algo menos de aceituna de lo previsto. El rendimiento la industria está viendo que está siendo más alto que el año pasado, aunque entonces los rendimientos ya fueron muy bajos. También hay que ver que eso depende de las zonas. Estamos 1,6 puntos por encima en rendimiento y otras industrias indican algo parecido. No ssési cumpliremos el aforo. Jaén está más retrasado que Córdoba y por eso este año en noviembre Córdoba ha producido más que Jaén, si bien es cierto que CCórdobava siempre antes. Al final Jaén producirá más. Esto sí tiene importancia en relación a la calidad: al recoger antes la calidad va a ser superior. El año pasado hubo mucho aceite, tuvimos dificultades con campañas cortas. Este año con la calidad estamos satisfechos, aunque algunos frutados que no están tan potentes».

Francisco Moreno, UPA

El responsable de la asociación UPAen la provincia centró su intervención en varios aspectos. Así, destacó que el olivar «es importante y tiene varios retos. El primero es la falta de mano de obra, imprescindible para la recolección. Eso está llevando al sector a una reconversión para que cada vez sea más intensivo. El otro reto es tener unos precios para que sea rentable en todos los modos de olivar. Habrá que buscar la manera de que el olivar tradicional sea rentable porque sigue siendo esencial para los pueblos. Hay que cuidar este sector fundamental».

También hizo una valoración de la actual campaña: «La recolección va a buen ritmo, con algunos días de lluvia pero con rendimientos inferiores a las estimaciones que preveíamos al principio. Quizás la producción sea inferior a los aforos que se hicieron por parte de la Junta y otros medios. Eso está marcando la campaña, la calidad es buena y se está comercializando a buen ritmo. Hay fidelidad del consumidor a un producto excelente».

Maribel Trujillo, UCO

La investigadora explicó el nuevo proyecto de la Universidad de Córdoba junto con otras instituciones como los grupos de desarrollo rural y las cuatro denominaciones de origen del aceite de oliva con que cuenta Córdoba. La sede está en Priego y Trujillo detalló que «se pretende primero poner en contacto la universidad y el conocimiento al servicio del sector. Era una preocupación de nuestro rector. ¿Para qué? Para impulsar y fomentar el desarrollo económico y territorial y sociocultural del olivar. En Andalucía el sector no solo es aceite, sino que forma parte de un paisaje y una cultura que hay que mantener. Hay que preservar la diversidad de variedades, porque ahí está la calidad diferenciada y la singularidad de los aceites que se producen, sobre todo en olivar de montaña».

Además, la investigadora apuntó que «se van a hacer cursos y todo a demanda en respuesta a lo que pida el sector. Se harán actividades que permitan reciclar y formar a gente joven».