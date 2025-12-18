UPA Córdoba defiende el olivar tradicional de la variedad picudo y destaca su aceite de oliva virgen extra

UPA Córdoba ha reafirmado su defensa del olivar tradicional, modelo mayoritario en la provincia, con especial atención a la variedad picudo, de la que destaca la calidad de su aceite de oliva virgen extra, "muy sostenible, saludable y ampliamente reconocido por los consumidores".

La organización agraria fue la única presente en el Día del Picudo, organizado por la Denominación de Origen Priego, donde su secretario general, Francisco Moreno, acompañado por el secretario de Administración y Programas, Juan Pulido, realizó una defensa de este olivar autóctono, profundamente arraigado en municipios como Priego, Carcabuey, Almedinilla y Baena. "Se trata de explotaciones familiares adaptadas al territorio, con capacidad para garantizar cosechas incluso en años de extrema sequía y con una elevada capacidad polinizadora, factores que lo convierten en un pilar clave para la agricultura y la economía cordobesa", afirma UPA en una nota de prensa.

Francisco Moreno ha subrayado que el Picudo “no es una variedad más, es única y forma parte de la historia, la cultura y la identidad olivarera de nuestros pueblos”. A su juicio, este olivar representa un "refugio de sostenibilidad y vida", reflejo del modelo tradicional que "debe protegerse frente a amenazas como el cambio climático y las propuestas de reconversión basadas únicamente en la rentabilidad económica, en detrimento de la rentabilidad social y medioambiental y del futuro del medio rural".

Presión por intensificar los olivares o sustituirlos por placas solares

Asimismo, Moreno advirtió de la presión creciente para intensificar los olivares o sustituirlos por placas solares, opciones que conllevan "pérdida de superficie agraria, riqueza y población en los pueblos". En este sentido, reclamó al sector y a las administraciones "medidas valientes" que apuesten por la diferenciación, la calidad y precios en origen justos, reconociendo el valor del Picudo y asegurando su viabilidad.

UPA Córdoba reitera su compromiso con esta variedad y con su aceite de oliva virgen extra, que no solo encarna valores medioambientales y sociales propios del olivar tradicional, sino que además, según ha remarcado, ofrece máximos beneficios para la salud y goza de un alto reconocimiento internacional. “Defender el Picudo es defender a nuestras familias, nuestros pueblos y un modelo agrícola sostenible con futuro”, concluyó el secretario general de UPA Córdoba.