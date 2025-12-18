MEDIO AMBIENTE
Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos
Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza
Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza este jueves 18 de diciembre. De acuerdo con los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la cuenca está al 45,48 por ciento de su capacidad, que es de 8.037 hectómetros cúbicos.
Pantanos por provincias
Por provincias, el mayor volumen embalsado se localiza en Huelva (87,00%), seguida de Sevilla (77,98%), Córdoba (47,18%), Jaén (31,88%) y Granada (24,37%). La situación de cada uno de los embalses de la Cuenca del Guadalquivir puede consultarse aquí.
- Hallada en Cabra una hembra adulta de lince ibérico, nuevo hito en la recuperación de la especie
- Los fringílidos, a debate
- Córdoba lidera la producción nacional de aceite de oliva al comienzo de la campaña
- La DOP Priego de Córdoba reivindica la importancia del picudo como una variedad que identifica a la comarca
- Los robos en el campo cordobés caen un 22% respecto al año pasado
- «Los pueblos con olivares tienen una faja de protección contra incendios»
- Guadalmellato, y otros cuatro pantanos andaluces, inician desembalses tras el impacto de la borrasca Claudia
- La empresa Séneca Green y el Instituto de Agricultura Sostenible firman un acuerdo para el desarrollo de nuevas variedades vegetales