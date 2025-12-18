DATOS DE LA CHG
Así está el nivel de los embalses de Córdoba
Los pantanos de Córdoba se encuentran al 47,18% de su capacidad
Los embalsesde Córdoba se encuentran este jueves 18 de diciembre al 47,18% de su capacidad, en una semana en la que las lluvias volverán a hacer acto de presencia.
Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 45,48% alejando así el fantasma de la sequía.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este jueves 18 de diciembre, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 56,92% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 65,43%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 37,73%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 85,27%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 49,33%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 18,82%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 89,08%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 93,59%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 73,69%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 40,66%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 90,30%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 21,92% de su capacidad.
