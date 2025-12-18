El campo cordobés se suma a las protestas contra la PAC en Bruselas

Asaja Córdoba ha participado este jueves en la gran manifestación convocada por el Copa-Cogeca en Bruselas, con la asistencia de cerca de 20.000 de agricultores procedentes de 25 países europeos y cuarenta organizaciones agrarias. La protesta ha coincidido con la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y con la salida de la presidenta Ursula von der Leyen hacia Brasil para cerrar el acuerdo comercial con Mercosur.

Según ha informado la organización agraria en una nota de prensa, una delegación de Asaja Córdoba, encabezada por el presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, viajó a Bruselas para “hacer oír la voz del campo en un momento decisivo para el futuro de la agricultura europea” tras meses alertando sobre el enfoque erróneo y desconectado de la realidad agraria que está adoptando la Comisión Europea. La propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028–2034 y la reforma de la PAC suponen una “amenaza existencial para el sector agrario europeo”.

Una propuesta "precaria"

Asaja Córdoba alerta de que la propuesta de la Comisión Europea supone "dejar en precario a toda la agricultura europea, pues se plantea un recorte del 32 % del presupuesto de la PAC". Según señalan, esto supondrá, además, la desaparición de la estructura de dos pilares (ayudas directas y desarrollo rural) y la integración de la política agraria en un fondo único, compartido con otras políticas, "lo que romperá el carácter común de la PAC y abrirá la puerta a desigualdades entre Estados miembros en función de su capacidad financiera".

Las organizaciones del Copa-Cogeca ya habían advertido que la CE ha traspasado todas las líneas rojas que comprometen la seguridad alimentaria de Europa, entre ellas:

La integración de la PAC en un fondo único, desmantelando su especificidad y debilitando el Tratado de la UE.

Un recorte del 24% del presupuesto, que reduciría el peso de la agricultura a menos del 15% del gasto total europeo. Hurtando al sector agrario 92.500 millones de euros.

El fin de la estructura de dos pilares de la PAC (ayudas directas y desarrollo rural).

Una mayor complejidad administrativa, justo cuando los agricultores piden menos burocracia.

La pérdida del carácter común de la política agraria, que abre la puerta a desigualdades entre Estados miembros.

Asaja Córdoba recuerda que estas propuestas “ponen en riesgo los ingresos de los agricultores, la cohesión territorial, la capacidad de modernización, la competitividad del sector, así como la soberanía alimentaria europea y la capacidad para proporcionar alimentos a todos los ciudadanos de la UE a precios asequibles”.

Rechazo al acuerdo con Mercosur

En la manifestación se ha denunciado también la política comercial "injusta" que la Comisión Europea está impulsando y que culmina con el acuerdo con Mercosur.

Este tratado, según Asaja, “permitirá la entrada masiva de productos agroalimentarios que no cumplen los estándares europeos, generando competencia desleal y poniendo en situación crítica a sectores sensibles como el arroz, el vacuno y los cítricos”.

La tercera gran reivindicación de Asaja Córdoba en Bruselas, según precisan, es la necesidad de una auténtica simplificación normativa en la UE. "El sector vive asfixiado por un volumen creciente de requisitos, controles y nuevas obligaciones que dificultan la gestión diaria de las explotaciones", denuncia la organización.

“La Comisión Europea sigue hablando de apoyo al sector agrario mientras multiplica normas, cargas burocráticas y requisitos imposibles, alejados del día a día del campo”, señala Asaja, que afirma que “es el momento de decir alto y claro que sin una PAC fuerte, común y bien financiada no habrá seguridad alimentaria para Europa. Y no habrá futuro para nuestras explotaciones”, afirma la organización.