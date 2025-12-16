Un nuevo estudio de la Universidad de Córdoba desentraña la biodiversidad microbiana en el suelo de la dehesa

Las dehesas andaluzas esconden bajo sus encinas y pastizales un complejo universo microbiano decisivo para la salud del ecosistema. Un nuevo estudio del grupo de investigación ERSAF (Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales) de la Universidad de Córdoba (UCO) ha caracterizado en profundidad estas comunidades invisibles y ha desvelado el papel clave del agua como motor principal de la biodiversidad del suelo, así como nuevas claves sobre el comportamiento del patógeno que provoca la conocida “seca” de la encina, explica la UCO en una nota de prensa.

El trabajo se ha desarrollado en una veintena de dehesas situadas en dos zonas climáticamente diferenciadas: el Valle de Los Pedroches (Córdoba) y la Sierra de Aracena (Huelva). El equipo ha estudiado las interacciones entre hongos y oomicetos presentes en la rizosfera -la zona del suelo que rodea a las raíces- mediante una técnica de secuenciación masiva (Metabarcoding), capaz de identificar simultáneamente cientos de microorganismos en una sola muestra.

Paisaje de dehesa con cerdos ibéricos en la comarca de Los Pedroches. / Rafa Sánchez

Según explica Katherine Onoszko, primera autora del estudio, esta metodología ha permitido establecer comparaciones entre las distintas zonas y relacionar factores climáticos y topográficos con la composición microbiana. De hecho, en tan solo dos gramos de suelo pueden habitar entre 800 y 1.200 especies de hongos, lo que pone de manifiesto la enorme complejidad de estos sistemas.

El agua, factor decisivo en la diversidad fúngica

Los resultados confirman que, por encima de otros elementos como las especies vegetales dominantes o la composición del suelo, la disponibilidad de agua es el principal elemento que determina la diversidad de hongos en las dehesas.

“Incluso pequeñas diferencias de precipitaciones influyen de forma notable en la estructura de las comunidades fúngicas”, señala el investigador Pablo González, quien destaca que zonas climáticamente similares pueden mostrar composiciones muy distintas cuando su disponibilidad hídrica varía ligeramente.