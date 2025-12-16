La industria destaca la buena campaña de ventas de jamón, en la que sigue creciendo la demanda de loncheados

Es uno de los productos estrella en las mesas de celebraciones de comidas y cenas en esta época del año y de nuevo el jamón de Los Pedroches sigue siendo un reclamo importante. Las empresas jamoneras de la comarca han calificado de "muy buena" la campaña de esta Navidad, periodo en el que se concentra un importante porcentaje de las ventas anuales.

Estos días previos a la Nochebuena el ritmo es frenético en las industrias que preparan sus pedidos, regalos de empresas y lotes sin descanso, que llegan por mensajería a todos los rincones de la Península Ibérica e incluso fuera del país.

La empresa Agroibérica de Pozoblanco, que en este 2025 y por tercer año consecutivo ganaba el premio al mejor jamón de la DOP Los Pedroches en la Feria de Villanueva de Córdoba, ha visto cómo han tenido un aumento de ventas, con una alta demanda de piezas loncheadas.

Paletas y jamones

José Martín, gerente de Agroibérica, señala que el 70 por ciento de sus ventas anuales se concentran en los dos últimos meses del año y con los galardones obtenidos "hemos visto aumentar las demandas de nuestro jamón, y si el año pasado hubo muchos encargos de paletas, en este hemos notado más de jamón".

Agroibérica ha constatado también un incremento de clientes de la zona que acuden a su fábrica y también incluso han incorporado algún restaurante nuevo.

Cortador de jamón / Europa Press

Por su parte, Belloterra califica la campaña como "muy positiva" y su gerente, Javier Castro, indica que "hemos preparado la campaña con tiempo, con una difusión importante de nuestro Catálogo de Navidad y esto ha favorecido las ventas", a la vez que han notado una fidelidad importante en sus clientes de hostelería y tiendas, para los que las ventas de productos ibéricos son muy importantes en estas fechas y para estos clientes "reservamos con tiempo las piezas que necesitan, ajustándonos a sus necesidades de peso o presentación".

Javier Castro indica que "en comparación con la del año pasado 2024, las ventas han aumentado esta campaña y vemos un incremento de regalos de empresa, que prácticamente se perdieron a raíz de la pandemia". En esta firma la facturación está muy repartida a lo largo del año, pero el periodo entre septiembre y diciembre supone aproximadamente el 40 por ciento del total de ventas.

Los precios

En cuanto a los precios, tras varios años de subidas continuadas del coste de la materia prima, que es el cerdo ibérico, se tiene que ir repercutiendo en el precio final.

Ha habido un repunte en paletas y jamones y en el cebo de campo, pero cada empresa sigue una política de comercialización y en Agroibérica señalan que se ha mantenido el precio del jamón 100% ibérico de bellota con 50 euros el kilo como el año pasado.

En Belloterra comentan que el precio del jamón bajó mucho en 2020 y 2021 y "ahora cuesta mucho volver a ponerlo en su sitio".

José Martín también subraya la alta demanda de loncheados y jamones cortados a cuchillo "por su comodidad para el consumo en casa, se viene produciendo una preferencia cada vez mayor por parte del consumidor y ha habido muchas compras de jamones en los que nos pedían que los entregásemos cortados". Al respecto, el gerente de Agroibérica señala que "queremos ofrecer el jamón recién cortado y no optamos por hacerlo con antelación y conservarlo mucho tiempo en cámaras de refrigeración, sino que esté cortado y vendido".

El éxito de los loncheados

Javier Castro asegura que el loncheado es un formato que lleva años creciendo y en el caso de Belloterra "se ha disparado". Por eso ofrecen la posibilidad de recibir el jamón totalmente loncheado u optar por unidades de loncheado sueltas. Además, esta empresa ofrece el jamón y los embutidos loncheados en plato, con abrefácil "que hace que su consumo en cualquier evento sea comodísimo".

Aparte de la venta en las tiendas y en las propias fábricas, las industrias cuentan con internet como aliado y la gran mayoría han desarrollado portales web que brindan la posibilidad de adquirir jamón.

Las empresas esperan que el ritmo de trabajo baje a partir de Nochebuena y luego sigue habiendo una venta ya menor que se concentra en las tiendas o como regalo de Reyes.