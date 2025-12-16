Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tarjetas monederoMacrooperación G. CivilForo del SuroesteCabalgata de ReyesEl tiempoPlan de seguridadInditexAgrupación de Cofradías
instagramlinkedin

DATOS DE LA CHG

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Los pantanos de Córdoba se encuentran al 46,37% de su capacidad

Embalse del Guadalmellato

Embalse del Guadalmellato / Mac

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

Los embalsesde Córdoba se encuentran este martes 16 de diciembre al 46,37% de su capacidad, en una semana en la que las lluvias volverán a hacer acto de presencia.

Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 45,02% alejando así el fantasma de la sequía.

Desembalse en La Colada, a razón de 5,2 metros cúbicos por segundo.

Desembalse en La Colada, en una imagen de archivo. / RAFA SÁNCHEZ

Así quedan los embalses de Córdoba tras el paso del tren de borrascas de marzo

Así quedan los embalses de Córdoba tras el paso del tren de borrascas de marzo

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este martes 16 de diciembre, de acuerdo con la información de la CHG:

  • Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 56,23% de su capacidad.
  • Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 64,76%.
  • Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 39,91%.
  • Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 81,49%.
  • San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 48,98%.
  • Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 18,46%.
  • Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,07%.
  • Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 92,30%.
  • Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 73,24%.
  • La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 40,18%.
  • Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 87,71%.
  • Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 21,74% de su capacidad.
Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents