Córdoba lidera la producción nacional de aceite de oliva al comienzo de la campaña

La campaña de recogida de la aceituna en la provincia de Córdoba, así como en el resto del país, se ha generalizado en este mes de noviembre, con la excepción de algunas comarcas, como la Subbética, donde suele cosecharse más tarde. El undécimo mes del año, a punto de llegar el invierno, es uno de los más relevantes para la producción de aceite de oliva, ya que sólo lo superan por lo general los trabajos realizados en diciembre y enero.

Con los últimos datos actualizados del Ministerio de Agricultura, se aprecia que Córdoba está siendo por ahora la provincia con una mayor producción de aceite de oliva, superando incluso a Jaén en estas fechas. Prácticamente, uno de cada seis litros de aceite producidos en España han salido de las almazaras cordobesas.

Almazaras

El pasado mes, los molinos obtuvieron en la provincia 47.884 toneladas de aceite, mientras que en Sevilla fueron 45.757 toneladas y en Jaén otras 44.587 toneladas. Ningún otro territorio se aproxima a esas cifras. La producción nacional fue algo superior a las 293.000 toneladas, una gran parte de ellas obtenidas en Andalucía (186.000 toneladas).

Las salidas superan las 23.000 toneladas

Esta situación de liderazgo en Córdoba cambiará conforme avance la campaña y Jaén termine siendo la mayor productora, como ocurre cada campaña y vaticinan los aforos realizados hasta la fecha. En la recogida influyen numerosos factores, como la variedad de olivo, la meteorología, las necesidades de los agricultores o la disponibilidad de la mano de obra.

Jornaleros recogen la aceituna en un olivar de Pozoblanco, en imagen de archivo. / Rafa Sánchez

La producción rozará las 1,1 toneladas en toda Andalucía

La producción de aceite de oliva en Andalucía para la campaña 2025-2026 se estima en 1.080.900 toneladas para toda Andalucía, lo que supone un descenso del 5,5 por ciento con respecto a la anterior, que se saldó con una producción de 1.100.000 toneladas. En el caso cordobés, el descenso será más acusado: 1.530.900 toneladas de aceituna que darán como resultado 269.100 toneladas de aceite de oliva. La caída será, si se cumple el aforo, de un 7,5%.

El año pasado por estas mismas fechas, es decir incluyendo el mes de noviembre, la producción fue bastante superior, en torno a las 60.000 toneladas en toda la provincia de Córdoba. Habrá que ver cómo se desarrollan los próximos dos meses para saber si se cumplen las previsiones de bajada en la producción.

Degustación del primer aceite de esta campaña en la feria Sabor a Córdoba celebrada el mes pasado. / Manuel Murillo

Por otro lado, las 183 almazaras registradas en la provincia han dado salida ya a 23.510 toneladas de aceite de oliva. En este aspecto la provincia de Jaén está muy por delante, ya que ha vendido más de 71.000 toneladas. Ello se debe a que los molinos y envasadoras jiennenses disponían de una gran reserva de aceite de enlace (75.000 toneladas al comienzo de la campaña, cuando en Córdoba no se alcanzaban siquiera las 20.000 toneladas del producto).