Una veintena de alumnos y alumnas de la Escuela Politécnica Superior de Belmez ha visitado recientemente la Estación de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP) de Sierra Boyera, en el marco del programa formativo promovido por Emproacsa, la Empresa Provincial de Aguas de la Diputación de Córdoba. La iniciativa tiene como objetivo acercar a la comunidad educativa los procesos y tecnologías que intervienen en el ciclo integral del agua, fomentando valores de conciencia ambiental y responsabilidad social.

Durante la jornada, el equipo técnico de Emproacsa explicó al alumnado las distintas fases del proceso de potabilización, desde la captación hasta la distribución, permitiéndoles conocer de primera mano cómo se garantiza un suministro seguro y de calidad. Los estudiantes pudieron observar el funcionamiento real de las instalaciones y comprender la importancia estratégica de gestionar de forma eficiente un recurso esencial para la vida y el desarrollo sostenible, explica la Diputación en una nota de prensa.

Fuentes destaca la importancia de sensibilizar a las nuevas generaciones

El presidente de la Diputación de Córdoba y de Emproacsa, Salvador Fuentes, destacó que “iniciativas como esta son fundamentales para sensibilizar a las nuevas generaciones sobre el valor del agua. Conocer el ciclo integral no es solo una oportunidad educativa, sino una pieza clave en el compromiso de esta institución con proyectos que conectan el conocimiento académico con la realidad de la provincia”.

Alumnado de la Escuela Politécnica Superior de Belmez visita la ETAP de Sierra Boyera. / CÓRDOBA

Fuentes insistió en la relevancia de divulgar los procesos de potabilización y depuración, subrayando que “la calidad de las aguas de la provincia de Córdoba es de primera categoría, y comprender cómo se garantiza ese nivel es esencial para valorar el trabajo que hay detrás de cada gota que llega a los hogares”.

La Escuela, un "aliado estratégico"

Asimismo, el presidente de Emproacsa puso en valor el papel de la Escuela Politécnica Superior de Belmez, a la que calificó como “aliado estratégico por su capacidad para generar talento técnico y contribuir al desarrollo del norte de la provincia”.

El programa educativo de Emproacsa, en el que se enmarca esta actividad, continuará desarrollándose con la participación de otros centros docentes interesados en conocer de cerca los procesos vinculados a la gestión del agua en la provincia.