La empresa Séneca Green y el Instituto de Agricultura Sostenible firman un acuerdo para el desarrollo de nuevas variedades vegetales

La empresa Séneca Green, que cuenta con sede en el Parque Tecnológico de Córdoba, y el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC) han formalizado un contrato que permitirá evaluar y, potencialmente, comercializar nuevas variedades vegetales.

El acuerdo ofrece a Séneca Green analizar el rendimiento agronómico de diferentes variedades de haba (Vicia faba L.) desarrolladas en el IAS en el marco del programa de mejora de habas, cuyo responsable es el doctor Ángel Villegas. Este programa es parte de la actividad de mejora de leguminosas llevada a cabo por el grupo del profesor Diego Rubiales, y tiene como objetivos finales ofrecer mayor rendimiento, adaptación agrícola y valor estratégico para el sector.

Durante la vigencia del acuerdo, la empresa cordobesa de ingeniería y consultoría agraria y medioambiental realizará ensayos de campo dirigidos por el doctor Alejandro Posadillo. Dichos ensayos se desarrollarán bajo criterios técnicos y científicos, con el objetivo de evaluar su posible impacto en el mercado y su viabilidad de integración en cultivos comerciales. “Este acuerdo supone un impulso real a la cooperación entre el sector público y la iniciativa privada, orientado al desarrollo de soluciones agrícolas que mejoren la eficiencia productiva y reduzcan el impacto ambiental”, ha señalado Alejandro Posadillo, director de Séneca Green.

Por su parte, Ángel Villegas considera que “este tipo de acuerdos permite la transferencia real de la ciencia a la agricultura, poniendo al servicio de la sociedad los conocimientos que genera nuestra actividad investigadora”.