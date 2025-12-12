Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Los embalsesde Córdoba se encuentran este viernes 12 de diciembre al 46,08% de su capacidad, en una semana en la que las lluvias volverán a hacer acto de presencia.

Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 44,80% alejando así el fantasma de la sequía.

Desembalse en La Colada, en una imagen de archivo. / RAFA SÁNCHEZ

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este viernes 12 de diciembre, de acuerdo con la información de la CHG: