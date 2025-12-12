Asaja Córdoba celebra que Hacienda excluya la compensación del IVA agrario del cálculo para seguir en módulos

Asaja Córdoba ha valorado positivamente que la nueva orden de módulos del IRPF, publicada este jueves en el BOE, incorpore una de las medidas que la organización venía reclamando al Gobierno y que ya logró introducir en 2025: la exclusión de la compensación del Régimen Especial de Agricultura, Ganadería y Pesca (REAGP) del IVA del cómputo de ingresos totales, requisito clave para seguir acogido al Régimen de Estimación Objetiva.

Según la organización agraria, esta modificación permitirá que numerosos productores cordobeses y andaluces puedan continuar tributando en módulos, al no superar el límite de 250.000 euros de ingresos, condición imprescindible para mantenerse en este régimen fiscal.

El REAGP es un sistema simplificado de tributación en el IVA que beneficia a agricultores, ganaderos y pescadores al reducir trámites administrativos y contables. En lugar de repercutir IVA, los productores reciben una compensación fija del 12% para productos agrícolas y ganaderos, y del 10,5% para productos forestales, abonada por las empresas que adquieren sus productos.

Asaja recuerda que casi un millón de contribuyentes del sector están acogidos a este régimen especial, por lo que la exclusión de esta compensación en el cómputo de ingresos “beneficiará a un número muy importante de profesionales”.

Otras medidas fiscales aprobadas

La orden publicada incluye además otras medidas destacadas:

Mantenimiento para 2026 de los signos, índices o módulos y de las instrucciones de aplicación.

y de las instrucciones de aplicación. Reducción del 5% del rendimiento neto de módulos para todos los contribuyentes en estimación objetiva.

del rendimiento neto de módulos para todos los contribuyentes en estimación objetiva. Continuidad de los índices correctores por piensos adquiridos a terceros y por cultivos de regadío con uso de energía eléctrica , aplicados desde 2021 para paliar los efectos de la sequía y el incremento de costes energéticos y de alimentación animal.

y , aplicados desde 2021 para paliar los efectos de la sequía y el incremento de costes energéticos y de alimentación animal. Las ayudas directas desacopladas de la PAC seguirán acumulándose a los ingresos de las explotaciones, con un índice del 0,56 cuando los ingresos por actividades agrícolas y ganaderas representen menos del 25% del total.

seguirán acumulándose a los ingresos de las explotaciones, con un índice del cuando los ingresos por actividades agrícolas y ganaderas representen menos del 25% del total. Eliminación en 2025 de la bonificación en la factura por gasóleo agrícola y fertilizantes, vigente los tres años anteriores.

en la factura por gasóleo agrícola y fertilizantes, vigente los tres años anteriores. Mantenimiento del límite máximo de compras en bienes y servicios en 150.000 euros, menor que los 250.000 vigentes en años anteriores.

Asaja critica la eliminación de las bonificaciones

Para Asaja, esta última medida resulta “incomprensible”, ya que los agricultores y ganaderos continúan soportando elevados costes de producción e insumos, arrastrados desde campañas anteriores. Por ello, la organización considera “imprescindible” mantener la reducción del 35% en gasóleo agrícola y del 15% en fertilizantes, tal como se aplicó en los últimos ejercicios.

La organización agraria asegura que seguirá trabajando para que el sector cuente con una fiscalidad adaptada a la realidad actual, reclamando la continuidad de las bonificaciones al gasóleo y fertilizantes, la elevación de la compensación del IVA del REAGP en ganadería del 10,5% al 12%, así como recuperar el límite de 250.000 euros en el volumen de compras en bienes y servicios.