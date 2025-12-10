UPA sostiene que las crisis de sanidad animal "empañan" el año para la ganadería española

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha destacado el buen año experimentado por el sector ganadero español en cuanto a producción y precios, a pesar de la incidencia de problemas de sanidad animal, como la lengua azul, la dermatosis modular o, en las últimas semanas, la peste porcina africana (PPA) que "empañaron" el año para la ganadería.

Ante la aparición del foco de peste porcina, el responsable de ganadería de UPA, José Ramón González, ha expresado que, pese a que la investigación sobre su origen es importante, "no es urgente", por lo que la prioridad debe ser el control y el cierre del mismo.

Durante la presentación de este miércoles del balance agroganadero 2025 de UPA, González ha insistido en la necesidad de trasladar tranquilidad al consumidor, dado que el virus no ha llegado a ninguna granja de producción, por lo que no supondrá ningún peligro mientras se mantenga el "estatus sanitario", lo que evitará una caída del consumo interno y las exportaciones que afectaría a la rentabilidad de los productores.

Dirigentes de UPA, durante la presentación del balance agrario 2025 en Madrid. / CÓRDOBA

Las previsiones para 2026 son buenas en el campo

Por otro lado, UPA ha anunciado buenas previsiones de cara a 2026 en cuanto a los datos de renta agraria, que ya presentó buenos resultados este año en relación a la producción, a pesar de que, advierte, los datos macroeconómicos pueden "ocultar" la "vulnerabilidad de las explotaciones familiares", por lo que desde la organización agraria piden al Gobierno apoyar y acelerar la tramitación de la Ley de Agricultura y Ganadería Familiar, para proteger las explotaciones familiares.

Durante la presentación, la organización expresó, además, su acuerdo con la nueva estrategia europea de relevo generacional, con el objetivo de duplicar la proporción de jóvenes agricultores en la UE hasta llegar al 24% en 2040, mientras que actualmente esta cifra se encuentra en el 12%, frente al 9% de España, que presenta una tasa de envejecimiento superior a la media europea.

Olivar: bajos precios e incertidumbre

Durante el año 2025 se ha producido "una tremenda bajada" del precio en origen que "no tenía ningún sentido" en base a la limitada producción y a un consumo en clara tendencia al alza, según UPA. Se comercializó todo el aceite producido y "esto podría haberse producido con precios más altos que hubieran compensado el alto coste de producción del olivar tradicional".

La nueva campaña viene "con mucha incertidumbre" en cuanto a producción tanto de aceituna para almazara como aceituna de mesa. Los precios de la aceituna de mesa se han situado por debajo de los existentes en el 2024.

Cítricos: por debajo de la media

La campaña 2024/2025, cuya segunda parte ha transcurrido durante este 2025, registró una producción en torno a los 6 millones de toneladas torales de cítricos en el país, por debajo de la media de las últimas cinco campañas, como consecuencia de la extrema sequía padecida en algunas de las zonas productoras. La producción de naranjas fue en torno a los 3 millones de toneladas y la de pequeños cítricos de 2 millones de toneladas.

Ha sido la tercera campaña más baja de los últimos 10 años. Las producciones de naranja y pequeños cítricos han experimentado reducciones del 8,5% y 3,5% respectivamente en relación a la media de los últimos 5 años. Las exportaciones se han reducido un 12% respecto de la media de las últimas 5 campañas, destinadas en un 86 % al mercado europeo.

Vino: problemas en todo el país

La campaña 2025 se ha cerrado con una cosecha de vino de aproximadamente 34 millones de hectolitros, lo que la sitúa como la segunda más escasa del siglo en España —solo superada por la de 2023— y muy por debajo de la media histórica (40–43 millones de hectolitros). Las existencias vinícolas también registrarán un descenso del 1,4 %, lo que representa una pérdida de 439.788 hectolitros, dejando los niveles por debajo de la media de las últimas cinco campañas.