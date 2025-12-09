UPA Córdoba recibe a cooperativistas de Honduras para mostrar el olivar tradicional

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Córdoba (UPA Córdoba) ha recibido en su sede a un grupo de cooperativistas procedentes de la Cooperativa Chorotega de Honduras, en el marco de una visita organizada junto a la Escuela de Economía Social de Osuna. El encuentro ha permitido que los visitantes conozcan de primera mano la realidad agrícola y ganadera de la provincia, así como el modelo de olivar tradicional que UPA defiende como pilar económico, social y medioambiental de nuestra provincia.

El secretario general de UPA Córdoba, Francisco Moreno, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para estrechar la cooperación internacional en el ámbito agrario. “Recibimos en nuestra sede a un grupo de cooperativistas de Honduras, que han venido a conocer cuál es la realidad de nuestra agricultura y de nuestra ganadería. Les hemos contado cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestros avances y, sobre todo, cómo funcionamos en UPA Córdoba, los servicios que les prestamos a nuestros afiliados y el trabajo que realizamos junto a las cooperativas olivareras de la provincia”, ha explicado.

Coopartivistas de Honduras y de Córdoba, así como dirigentes de UPA, en la sede de la asociación en la provincia. / CÓRDOBA

“Les hemos detallado todas estas cuestiones, lo que ha motivado numerosas preguntas sobre cómo funciona la agricultura en Córdoba, cuáles son los sectores más importantes, cómo se desarrollan las campañas y qué problemas y retos afrontamos. En este sentido, les hemos destacado la importancia que le prestamos, en UPA Córdoba, al relevo generacional y a la innovación y la utilización de la tecnología en el sector olivarero, sobre todo en el olivar tradicional, del que hemos resaltado su importancia vital para la economía de Córdoba”, ha añadido Francisco Moreno.

Para concluir esta parte más teórica en la oficina de UPA Córdoba, el secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar, también les ha expuesto la decidida apuesta de la Organización por la trazabilidad y la innovación, poniendo como ejemplos dos proyectos muy concretos: el AgRimate, en el que trabajamos para contar con un exoesqueleto y unas gafas de realidad virtual que, con la ayuda de la Inteligencia Artificial, facilite el trabajo diario de los olivareros, especialmente en la poda del olivo; así como la implantación de la tecnología blockchain para que los consumidores conozcan la trazabilidad del aceite de oliva virgen extra que adquieren al comprar una botella.

La jornada se ha completado con una visita a la Cooperativa Virgen de la Oliva, en Espejo, para mostrar sobre el terreno el desarrollo de la campaña del aceite de oliva y el funcionamiento de una almazara tradicional. “Queríamos que estos cooperativistas hondureños conocieran directamente cómo se vive la recolección en un municipio olivarero. El gerente de la cooperativa les ha explicado su labor, han podido ver la molturación de la aceituna y participar en una pequeña cata dirigida para aprender a diferenciar calidades”, ha señalado Francisco Moreno.

Apuesta firme por el olivar tradicional

UPA Córdoba ha subrayado que encuentros como este permiten poner en valor el modelo de olivar tradicional, un sistema que nuestra organización considera estratégico para el futuro del campo cordobés por su capacidad para fijar población, mantener el empleo rural y preservar el paisaje y la biodiversidad. “La visita ha sido muy enriquecedora, tanto para ellos como para nosotros”, ha concluido Francisco Moreno, quien ha remarcado la importancia de continuar colaborando con la Escuela de Economía Social de Osuna en actividades que impulsan el intercambio de experiencias y fortalecen el cooperativismo agrario.