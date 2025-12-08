Hongos, inteligencia artificial y micología: la ciencia que transformará la dehesa cordobesa

El futuro de la dehesa del Valle de los Pedroches, en el norte de la provincia de Córdoba, pasa por la innovación para modernizar este rico ecosistema sin que pierda su esencia, un aspecto clave para garantizar que siga siendo motor de desarrollo social y económico donde de producen productos de excelencia como los ibéricos.

Para ello se ha creado el proyecto Dehesas biotecnológicas en el que investigadores, empresas y administraciones se aúnan bajo la idea de que la micología, la inteligencia artificial y la investigación aplicada están llamadas a transformar la gestión de este paisaje único, combinando sostenibilidad, desarrollo económico y protección de la biodiversidad.

Según explica a Efe la autora del proyecto y gerente de Simbiótica, Sara Elena Moreno, los hongos y la truficultura son "elementos clave para el futuro de la dehesa" y el objetivo se centra en desarrollar proyectos que "integran fauna, flora y recursos micológicos para comprender cómo interactúan y cómo pueden aprovecharse sin dañar el equilibrio natural".

Moreno ha subrayado que la apuesta biotecnológica nace "de la propia sociedad" de Villanueva de Córdoba que "valora la belleza y la importancia cultural de este entorno", algo "muy valioso y debemos revalorizarlo, integrarlo y estudiarlo con rigor científico" con el objetivo de "unir tradición y tecnología para generar oportunidades económicas respetuosas con el territorio".

Formación y divulgación

De esta manera, la "formación" y la "divulgación" de todas las acciones que se desarrollen en los proyectos "serán esenciales para que la población local se implique en la conservación activa de la dehesa", por lo que son de gran importancia "los programas educativos que conecten ciencia y tradición".

Igualmente, el doctor en Biología Baldomero Moreno, recuerda la "singularidad histórica" de la dehesa cordobesa ya que en el año 711 los árabes ya se referían a Los Pedroches como el "llano de las bellotas dulces", una muestra de la importancia que este territorio ha tenido durante siglos.

El doctor en Biología Baldomero Moreno y la autora del proyecto y gerente de Simbiótica, Sara Elena Moreno. / SALAS / EFE

Sin embargo, parte de ese reconocimiento "se perdió con el tiempo y ahora toca recuperar su valor", de ahí la importancia de "modernizar sin perder la esencia" aplicando "herramientas de biotecnología e inteligencia artificial que permitan comprender mejor los procesos naturales y gestionar la dehesa de forma eficiente y sostenible".

El biólogo ha resaltado que la dehesa cordobesa se encuentran entre las "mejor conservadas de España", y que su riqueza micológica y los recursos de un fruto como la bellota pueden impulsar "nuevas líneas de valor añadido", no solo para producir un alimento de excelencia como el jamón ibérico de bellota.

España, país de pan de bellota

"En época romana se decía que España era un país de pan de bellota, algo que ya no existe", expone el biólogo, quien también apunta que la aplicación de sensores ambientales y sistemas de monitoreo continuo permitirá "anticipar amenazas como la seca", convirtiendo a la dehesa en un modelo de gestión predictiva a escala nacional.

Por este motivo, el alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, ha destacado el apoyo para la redacción del proyecto de Dehesas Biotecnológicas, una "hoja de ruta a largo plazo para asegurar el mantenimiento del ecosistema", un documento que estará disponible para "empresas, ganaderos y particulares" para "aprovechar las posibilidades tecnológicas actuales sin comprometer el equilibrio natural".

Tras recordar que la dehesa es "el entorno que hace posible tener el mejor jamón del mundo", y que preservarla es "esencial para el desarrollo económico de la comarca", Reyes ha resaltado el impulso de "nuevas líneas de colaboración con centros de investigación y universidades para garantizar que el proyecto evolucione y se adapte a los retos ambientales de las próximas décadas".

De esta maneta, la biotecnología, la micología, la inteligencia artificial y la generación de conocimiento se presentan esenciales para anticipar problemas, diversificar la economía local y asegurar la continuidad de un modelo agrosilvopastoral que ha definido el paisaje de la dehesa cordobesa durante siglos.