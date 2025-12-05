Ifapa y la asociación Aire Paisaje colaboran para recuperar variedades autóctonas de viñedos en Los Pedroches

La presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), Marta Bosquet, y el presidente de la Asociación para la Investigación y la Recuperación de los Paisajes Agrarios Tradicionales de Los Pedroches, el Alto Guadiato y Sierra Morena (Aire Paisaje), Francisco Javier Domínguez, han firmado en Cabra (Córdoba) un convenio de colaboración para recuperar las variedades autóctonas Amparo y Arises en la comarca de Los Pedroches, en el Norte de la provincia.

En concreto, los expertos buscan con este estudio caracterizar ampelográfica, agronómica y enológicamente las citadas variedades Amparo y Arises, además de comprobar la sanidad de las dos variedades de viñedo. Posteriormente se conservarán clones sanos en el banco de germoplasma de vid del centro Ifapa Rancho de la Merced.

Además, el proyecto pretende solicitar la inscripción de ambas variedades en el Registro de Variedades Comerciales y recabar los datos necesarios para poder solicitar la autorización de su cultivo en Andalucía.

El acuerdo entre el Ifapa y Aire Paisaje también contempla realizar tras estos trabajos una jornada de transferencia de resultados al sector en la zona de estudio y en otras posibles zonas de interés, lo que servirá a la dinamización y para la divulgación de esta investigación.

En el proyecto, cuyos estudios se extenderán hasta abril de 2026, trabajarán equipos de investigación de los centros Ifapa de Cabra (Córdoba), Rancho de la Merced (Jerez de la Frontera, Cádiz) y Málaga, así como personas de la asociación Aire Paisaje.

Estos trabajos de experimentación y transferencia del conocimiento forman parte de las actividades de investigación del proyecto 'Adaptación de la vitivinicultura andaluza a los nuevos escenarios ecoclimáticos y de consumo. Experimentación, transferencia y divulgación' (Adaptaviti), puesto en marcha por el Ifapa y cofinanciado con fondos europeos Feder.