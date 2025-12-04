Peste porcina africana: la Junta pide a los ganaderos de Córdoba extremar las medidas de bioseguridad

El delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía, Francisco Acosta, ha manifestado este jueves la necesidad de que los ganaderos de la provincia extremen las medidas de "bioseguridad" para hacer frente a la peste porcina africana (PPA) detectada en un solo foco por ahora en Cataluña.

Ni en la provincia de Córdoba ni en toda Andalucía se han registrado animales afectados por esta enfermedad, erradicada hace ya tres décadas. Tampoco se ha detectado el virus en ningún animal doméstico o de granja, sino únicamente en jabalíes salvajes. El problema radica en que estas especies silvestres pueden tener contacto con cabañas ganaderas esporádicamente y propagar la infección. De ahí la necesidad de implantar medidas que impidan esos encuentros entre jabalíes y cerdos domésticos.

La situación es más complicada donde abunda la ganadería extensiva con animales que pastan en semilibertad, donde es más sencillo encontrarse con jabalíes. Y ése es el caso de Córdoba, con extensas dehesas en la zona Norte. Por ello, Acosta se ha reunido, junto con el responsable de Medio Ambiente, Rafael Martínez, con criadores cordobeses en el marco de las Jornadas Ganaderas Economía y Sostenibilidad celebradas este jueves en Córdoba.

Acosta ha recordado que la peste porcina no se ha detectado ni en Córdoba ni en Andalucía y ha destacado además que esta enfermedad, al no ser una zoonosis, no se transmite al ser humano; ni siquiera puede saltar, al menos de momento, a géneros distintos al del porcino. Tanto los jabalíes como los cerdos de granja pertenecen al género Sus, lo que hace que entre ellos sí pueda transmitirse la enfermedad. El mensaje que lanzan tanto la Junta como las patronales agrarias es de "tranquilidad" para el consumidor.

Preocupación en la Junta por la bajada de precios

A pesar de todo, "estamos muy preocupados en la Consejería por las consecuencias que tiene la enfermedad en el sector". De hecho, la aparición de este brote ya ha tenido un impacto en el mercado a pesar de que el foco está muy localizado y sólo afecta a una comarca de la provincia de Barcelona. Hay países que en sus protocolos obligan a cerrar las fronteras de todo el país en el que se detecte un foco de peste, mientras que otros sólo prohíben la compra de carne procedente de zonas concretas cercanas a la infección.

En cualquier caso, se han cerrado ya algunos mercados importantes para todos los productores españoles, independientemente de la zona donde se encuentren. Eso ha provocado un descenso en la demanda que los ganaderos se ven obligados a compensar mediante una bajada de precio que permita competir en otros mercados. Acosta ha dado las cifras: desde que comenzó esta crisis sanitaria, en España el precio de la carne de cerdo ha caído de 1,8 euros por kilo a la canal hasta 1,2 euros, lo que supone un descenso de un tercio.