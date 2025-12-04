La DOP Priego de Córdoba reivindica la importancia del picudo como una variedad que identifica a la comarca

Enmarcado en la programación del mes del AOVE, la sede de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba ha acogido este jueves los actos del Día del Picudo, concebidos como una jornada de reivindicación de esta variedad mayoritaria y que identifica a la comarca que conforman los municipios que integran el distintivo de calidad.

El encargado de dar la bienvenida a los participantes, entre los que se encontraban los primeros ediles de Almedinilla, Fuente-Tójar y Priego, el presidente de la ELA de Castil de Campos, la teniente de alcalde del ayuntamiento de Carcabuey, así como Francisco Moreno, secretario general de UPA Córdoba, y Francisco Casero, presidente de honor de Ecovalia, así como un destacado número de representantes del sector oleícola de la zona, fue el presidente de la DOP prieguense, Rafael Muela, que incidía en la importancia de la jornada, ya que como señalaba, “el picudo forma parte de nuestra identidad, es una variedad que nos identifica, que nos hace diferentes, por lo que queremos institucionalizar esta celebración”.

Muela adelantaba durante su intervención la creación de un nuevo galardón dentro de los premios con los que anualmente el distintivo de calidad premia a los mejores aceites de oliva virgen extra de la campaña. En concreto se trata de una distinción para el mejor AOVE picudo de la DOP y que en palabras del presidente, “supondrá un aliciente, un acicate para elevar, más si cabe, la calidad de nuestro picudo”.

No pasó por alto Muela las amenazas que sufre esta variedad, a las que, como reconocía, “hay que enfrentarse”, aprovechando la ocasión para hacer un llamamiento a las instituciones, “para que el picudo no abandone nuestros campos”, afirmando que, “con la colaboración de todos, esta esencia de la comarca podrá permanecer, ya que su pérdida nos puede costar caro de cara al futuro”.

El alcalde dice que el secreto del éxito de la DOP de Priego "es no haber perdido la esencia"

Posteriormente tomaba la palabra Juan Ramón Valdivia, alcalde de Priego y presidente de la Mancomunidad de la Subbética que, a colación de la reflexión con la que Muela había finalizado su intervención, reconocía que el secreto del éxito de la DOP de Priego, “es no haber perdido la esencia, la pureza con la que se creó, optando por la calidad en detrimento de la cantidad”, poniendo de manifiesto la necesidad de preservar una variedad como la picuda, “que se ha adaptado a nuestra zona y forma parte de nuestra biodiversidad”.

Tras las intervenciones institucionales tenía lugar la conferencia que, bajo el título genérico “Picudo. La variedad que mejora nuestros olivares y enriquece nuestros AOVEs con tradición, calidad y singularidad”, pronunciaba María Isabel Trujillo, profesora de la UCO y flamante directora del Centro Universitario del Aceite de Oliva (Cudao). Durante su alocución, Trujillo fue desgranando las características de esta variedad, mayoritaria en los términos municipales de los municipios que conforman la DOP Priego de Córdoba, destacando en este sentido Priego con 7.190 hectáreas de las 22.000 en las que se cultiva esta variedad en Andalucía.

Igualmente, la ponente reiteró las amenazas que está sufriendo el picudo, incidiendo en las numerosas fortalezas que presenta, entre las que hizo alusión a su elevada tolerancia tanto a los suelos calizos como al exceso de humedad en el suelo, su elevada productividad, y ser un excelente agente polinizador, lo que permite a su vez que los olivares sean más productivos.

"El lince ibérico del olivar"

La encargada de cerrar el acto fue la directora del Ifapa de Cabra, Brígida Jiménez, que antes de dar lectura al manifiesto en defensa de esta singular variedad, a la que definía como “el lince ibérico del olivar”, ponía de relieve los esfuerzos que la administración ha dedicado en la defensa del picudo, unas de las 417 variedades de olivar que existen en nuestro país, con la salvedad de que, como así se recoge en el manifiesto, “no es una variedad más, sino un paisaje vivo, una pieza fundamental de la DOP, un testigo silencioso de la historia de nuestros pueblos”.

Un auténtico “tesoro”, como así afirmaba Jiménez, “que está muy amenazado por la presión de modelos productivos intensivos”, demandando a los presentes la necesidad de unir esfuerzos y comprometerse, “en la defensa del picudo, ya que defender el picudo es defender la autenticidad del AOVE con DOP, es defender un patrimonio, que no es solo nuestro”.

La jornada se completaba con un desayuno molinero y una cata de los AOVEs de nueva cosecha picuda.