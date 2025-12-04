Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Los embalsesde Córdoba se encuentran este jueves 4 de noviembre, al 45,72% de su capacidad, en una semana en la que las lluvias volverán a hacer acto de presencia.

Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 44,52% alejando así el fantasma de la sequía.

Desembalse en La Colada, en una imagen de archivo. / RAFA SÁNCHEZ

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este miércoles 3 de diciembre, de acuerdo con la información de la CHG: