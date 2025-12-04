Asaja Córdoba llama a la tranquilidad y solicita medidas eficaces para frenar la peste porcina

Asaja Córdoba ha emitido un comunicado en el que hace un llamamiento a la calma a la población ante la preocupación generada por la aparición en España de peste porcina africana (PPA).

La organización aclara en su comunicado que se trata de una enfermedad contagiosa entre ganado porcino y sin tratamiento, pero que “no afecta en ningún caso a los seres humanos, por lo que no existe riesgo para la población”. En Andalucía no se ha registrado ningún caso, por lo que la situación sanitaria local se mantiene bajo control.

Desde Asaja Córdoba, “consideramos de vital importancia reforzar y facilitar el control de la fauna silvestre susceptible de actuar como transmisor, así como intensificar la vigilancia y la prevención en explotaciones, transporte y movimientos de animales”. Asimismo, “instamos a las administraciones a actuar con unidad, rapidez y disponibilidad de recursos suficientes para garantizar la eficacia de las medidas preventivas”.

Un plan de contingencia nacional

En este sentido, Asaja reclama la puesta en marcha de un plan nacional de control o contingencia frente a la fauna silvestre, que permita una actuación homogénea y coordinada en todo el territorio y reduzca el riesgo de expansión de la enfermedad. Ni los animales, ni los virus entienden de municipios, provincias o comunidades. Además, todos los problemas asociados a la presencia de jabalíes no distinguen entre zonas urbanas o rurales, pueden aparecer en cualquier lugar y suponen un riesgo tanto para los animales domésticos como para las personas.

Asaja Córdoba considera esencial que la comunidad internacional reconozca y aplique el principio de regionalización, de forma que, en caso de que surgiera un foco, solo se restrinja el comercio en las zonas afectadas. De esta forma, se evitarían perjuicios innecesarios al sector porcino español, que es el mayor productor europeo y un actor estratégico en los mercados exteriores. Por eso, “reclamamos una política diplomática activa con los países terceros para asegurar que acepten la regionalización y mantengan abiertos los flujos comerciales, evitando cierres injustificados que comprometan el futuro de miles de explotaciones”.

"El sector porcino es fundamental para la economía agroganadera de la provincia -recuerda Asaja- por lo que es imprescindible extremar la prevención para proteger un motor económico esencial, vinculado además al empleo y al mantenimiento del medio rural".