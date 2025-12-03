Ganadería
Un proyecto de Covap con 230 ganaderías logra reducir la huella de carbono un 18%
La cooperativa lleva a cabo este proyecto de medir y mitigar el impacto ambiental del ciclo de vida de su leche de vaca, buscando mayor eficiencia y rentabilidad en toda su cadena de valor
Covap ha consolidado su estrategia de sostenibilidad al anunciar una reducción de más del 18% de la huella de carbono en el ciclo de vida de su leche de vaca, según ha indicado la compañía en un comunicado.
"En Covap medimos no solo para saber dónde estamos, sino para mejorar. Esta reducción no es únicamente una cifra: es una evidencia del compromiso real de nuestros ganaderos y de nuestros equipos técnicos por construir ganaderías e industrias más eficientes, resilientes y respetuosas con el medio ambiente", señala María Dolores López, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la empresa.
Metodología y colaboración técnica
El proyecto, iniciado en 2020, se basa en un modelo de evaluación anual y exhaustivo. La Cooperativa ha evaluado un total de 230 ganaderías de vacuno de leche, que representan cerca del 80% de los litros que procesa Covap al año. Gracias al trabajo conjunto de los socios ganaderos, los técnicos de la Cooperativa y el departamento de sostenibilidad de Alltech, los datos de medición de 2024 han sido verificados favorablemente por Aenor.
Además, Covap ha contemplado desde la fase inicial del proyecto, junto a los productos lácteos, la medición y la mitigación del impacto ambiental del ciclo de vida de sus productos cárnicos (ternera y ovino), posicionándose como la primera industria en España, certificada por Aenor, por abordar y verificar un proyecto integral de estas características en el sector, de acuerdo con la mencionada nota de prensa.
