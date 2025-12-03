El modelo One Health, a debate en Córdoba: "Por fin los médicos piensan que hay algo más que hormonas"

"Mens sana in corpore sano" es el adagio latino que equilibra la salud física y mental. Viene a decir que para alcanzar el bienestar hay que mantener en forma las capacidades físicas y las cognitivas, no basta con tener en condiciones una de las dos. El modelo ha sido válido durante 2.000 años, pero ya se ha quedado corto.

Ahora hay que cuidar la cabeza y el cuerpo para estar sanos, pero también el entorno que nos rodea, la alimentación, las plantas y los animales... en definitiva el medio ambiente. Es un modelo holístico que ha dado en llamarse One Health ("una sola salud" en inglés) y es relativamente nuevo. Desde este miércoles debaten los expertos sobre este asunto en el congreso Global Innovation Forum Econatur (GIFE), que se celebra en Córdoba hasta este jueves con la presencia de médicos, analistas, científicos, empresarios o representantes institucionales.

Paradójicamente, hasta hace bien poco los médicos no se habían incorporado a esta nueva forma de entender la salud. Preocupados por el cuerpo y la mente, a los galenos les cuesta ver más allá de su paciente o la clínica. Ni siquiera los endocrinos o nutricionistas parecían interesados en saber cómo se producen los alimentos que indican a los enfermos. Esta anómala situación sólo empezó a cambiar hace poco más de un lustro, como ha explicado en el congreso el doctor Nicolás Olea, presidente del comité organizador de GIFE.

El origen de One Health: un artículo en 'The Lancet'

"En el mundo médico hablamos de sostenibilidad en 2019", ha recordado Olea para referirse a un conocido artículo en la revista The Lancet, referente mundial de la ciencia médica. En aquel informe se establecieron por primera vez las evidencias científicas que relacionaban la dieta, la salud y la sostenibilidad ambiental. Y proponía medidas que tuvieron mucha repercusión (y polémica), como la reducción del consumo de carne a un par de hamburguesas a la semana y duplicar la ingesta de frutas, verduras, legumbres y frutos secos.

Participantes en una mesa redonda del congreso GIFE este miércoles en Córdoba. / Paula Ruiz

Desde entonces los sanitarios ya saben que "nuestra dieta tiene impacto ambiental" y por tanto "no podíamos ser ajenos a la forma de producción y distribución de los alimentos", en palabras de Olea, que también es catedrático de Medicina de la Universidad de Granada. Los primeros en incorporarse al modelo One Health fueron, por lógica, quienes se encargan de diseñar y prescribir las dietas, es decir, los endocrinólogos, cuya sociedad médica ya tiene su propio grupo de medio ambiente. "Por fin piensan que hay algo más que las hormonas", ha dicho Olea.

Pero el avance de la sostenibilidad y el medio ambiente en el mundo de sanitario ya es "imparable", ha indicado el experto, y el movimiento One Health quiere extenderse a todas las sociedades médicas. Por eso, como ha apuntado Olea, los médicos "deberían participar de las reuniones" como las del congreso GIFE y "conocer los resultados".