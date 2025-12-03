Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Los pantanos de Córdoba se encuentran al 45,74% de su capacidad

Embalse del Guadalmellato

Embalse del Guadalmellato / Mac

Los embalsesde Córdoba se encuentran este miércoles 3 de noviembre, al 45,72% de su capacidad, en una semana en la que las lluvias volverán a hacer acto de presencia.

Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 44,52% alejando así el fantasma de la sequía.

Desembalse en La Colada, a razón de 5,2 metros cúbicos por segundo.

Desembalse en La Colada, en una imagen de archivo. / RAFA SÁNCHEZ

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este miércoles 3 de diciembre, de acuerdo con la información de la CHG:

  • Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 55,67% de su capacidad.
  • Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 66,70%.
  • Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 36,09%.
  • Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 80,87%.
  • San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 48,51%.
  • Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 17,93%.
  • Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,36%.
  • Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 90,74%.
  • Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 73,81%.
  • La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 39,58%.
  • Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 86,13%.
  • Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 20,99% de su capacidad.
