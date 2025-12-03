Las ayudas del Gobierno llegan a los agricultores de Córdoba tras el incendio del pasado verano en la Albaida

Los agricultores y ganaderos que resultaron afectados de algún modo por el incendio del verano pasado en la zona del Castillo de la Albaida, en Córdoba capital, han empezado ya a cobrar las ayudas extraordinarias aprobadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, según ha indicado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa.

Son los únicos productores del sector primario que podrán recibir alguna compensación en este paquete de ayudas, a pesar de que este año ha habido zonas donde se ha quemado mucha más superficie, como en el incendio de Villanueva del Rey. En este municipio del Guadiato ardieron unas 350 hectáreas, cuatro veces más que en la barriada periférica de la capital.

La diferencia entre uno y otro caso radica en la declaración de zona catastrófica, que solo se solicitó (y el Gobierno aprobó en agosto) para el caso del fuego de La Albaida. Estas ayudas extraordinarias se conceden solo a los afectados en esta categoría.

El Gobierno ha indicado que los afectados en los siete incendios de Andalucía declarados como tales este verano se repartirán 361.500 euros en ayudas directas. Son una parte ínfima de los 27,8 millones de euros que se han liberado para todo el país, pero hay que tener en cuenta que quienes más sufrieron el fuego el pasado verano, con mucha diferencia, fueron los habitantes y productores del cuadrante Noroeste de la Península, en provincias como Zamora u Orense sobre todo.

Serán casi 10.000 los agricultores y ganaderos que recibirán ayudas directas de estas partidas, si bien el Gobierno central no ha aclarado cuántos de ellos son cordobeses.

Distribución de las ayudas

El grueso de la ayuda, 21,5 millones de euros, lo percibirán 3.446 afectados, para compensar la pérdida de renta; de esta partida, más de 159.600 euros son para Andalucía.

Los otros 6,3 millones de euros corresponden a la elevación de la subvención por la contratación del seguro agrario, hasta el 70 % del coste de la póliza, y lo recibirán 6.647 titulares de explotaciones que verán cubierto parte del coste de su seguro agrario; más de 201.000 euros de esta ayuda son para Andalucía.

El número total de beneficiarios únicos -algunos agricultores percibirán las dos líneas de ayuda- asciende a 9.679 agricultores y ganaderos.

Los jóvenes agricultores y ganaderos ubicados en las zonas afectadas, que hayan iniciado su actividad en el año 2025 y hayan presentado por primera vez la solicitud única de la Política Agraria Común en esta campaña tendrán derecho a una ayuda fija de 1.500 euros.