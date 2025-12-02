Expo Aire 25 consolida a Córdoba como referente nacional en sostenibilidad y turismo de naturaleza

Expo Aire 25 ha abierto este martes sus puertas en Córdoba con el objetivo de reforzar su posición como uno de los grandes referentes nacionales en el debate, la formación y el intercambio profesional en torno al desarrollo sostenible, la gestión del patrimonio natural y el turismo de naturaleza, según la organización del encuentro.

La cita prevé registrar más de 1.000 visitas profesionales, consolidando así el crecimiento de un encuentro que se ha convertido en cita imprescindible para técnicos, gestores ambientales, empresas especializadas y administraciones públicas de toda España.

El programa de esta edición está formado por 26 conferencias de alto nivel, impartidas por 70 especialistas de prestigio nacional e internacional, junto a una zona expositiva con 27 stands en la que administraciones, empresas tecnológicas, asociaciones profesionales y entidades de conservación presentarán soluciones y proyectos innovadores vinculados a la gestión del territorio.

Numerosas administraciones respaldan a Expo Aire en la inauguración oficial

La inauguración oficial ha contado con la participación de Sergio Arjona, viceconsejero de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía; Félix Romero, presidente de Iprodeco y vicepresidente tercero de la Diputación de Córdoba; Daniel García Ibarrola, concejal delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba; y Vicente Sánchez Migallón, director general de Expo Aire. En el acto han estado presentes además Adolfo Molina, delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, y una decena de altos cargos y directores generales de gobiernos autonómicos como los de la Comunidad de Madrid, la Xunta de Galicia, Aragón, Cantabria, Islas Baleares o La Rioja.

Autoridades y organizadores en la inauguración de Expo Aire, que se celebra en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba. / Chencho Matínez

El viceconsejero de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Sergio Arjona, ha destacado en la inauguración que “Expo AIRE se ha convertido en un punto de encuentro imprescindible para todos los que trabajamos por un modelo de desarrollo sostenible. Andalucía es líder en la gestión del territorio de una manera sostenible e innovadora con un compromiso claro de parte de la Administración por la conservación de nuestro rico patrimonio natural”.

El viceconsejero ha destacado que para el Gobierno andaluz “lo más importante son las personas que viven en ese 50% del territorio andaluz que es terreno forestal” por lo que ha destacado la importancia de “la Ley de Montes que se debate esta tarde en el Parlamento andaluz y cuyo objetivo son las personas y fomentar políticas que sirvan para desarrollar nuestro modelo territorial de una manera integral, cohesionada y sostenible”.

La provincia se consolida como punto de encuentro de referencia, señala el presidente de Iprodeco

El presidente de Iprodeco y vicepresidente tercero de la Diputación, Félix Romero, ha recordado, por su parte, que “Expo Aire , en su tercera edición, consolida a nuestra provincia como punto de encuentro de referencia para todos los agentes vinculados a la gestión del territorio, la conservación del medio natural y la promoción del turismo sostenible”. Romero ha añadido que “Córdoba y sus pueblos son, sin duda, paisajes y naturaleza, un territorio en el que se suceden, de norte a sur, parques naturales, paisajes de olivar, dehesas, ríos y nuestras vías verdes. En definitiva, una provincia en la que los espacios naturales nos hablan de economía, de empleo, de cohesión territorial y de señas de identidad”.

Por su parte, el concejal delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba, Daniel García Ibarrola, ha destacado la implicación del Ayuntamiento de Córdoba y ha dado la bienvenida a la ciudad a todos los participantes. El concejal ha resaltado que “el futuro será verde o no será y por eso es importante tener puntos de encuentro como éste en el que todos pensamos en el futuro de manera sostenible”.

Finalmente, Vicente Sánchez Migallón, director general de Expo Aire, ha resaltado el crecimiento de la feria: “El aumento del número de asistentes, la calidad de los ponentes y la diversidad de expositores confirman que Expo Aire se ha consolidado como uno de los principales foros profesionales de España”. En esta línea ha destacado que “nuestro objetivo es favorecer el intercambio, la cooperación y generar soluciones reales a problemas como la gripe aviar, la peste porcina o los incendios forestales cada vez más devastadores. Es básico que podamos avanzar en la prevención a través de la innovación que encontramos en la feria”.

La muestra Expo Aire se celebra en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba. / Chencho Matínez

Numerosos especialistas participarán en Expo Aire a lo largo de las dos jornadas

A lo largo de dos jornadas, Expo Aire reunirá a especialistas en gestión forestal, prevención y respuesta frente a incendios, restauración ecológica, planificación del turismo de naturaleza, innovación tecnológica en el medio natural, uso responsable del agua y desarrollo rural sostenible. La feria se configura así como un laboratorio de ideas donde se comparten experiencias y se ponen sobre la mesa soluciones innovadoras para mejorar la gestión del territorio.

El evento acogerá además demostraciones por parte de los agentes de Medio Ambiente de Andalucía tanto de sus actuaciones in situ como de los drones con los que trabajan. El miércoles, el teniente Coronel Jefe del II Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias, Jaime María Mata, ofrecerá una conferencia sobre los 20 años de este cuerpo del Ejército, y la Feria concluirá con la entrega de los premios Expo AIRE y de los galardones de Europarc-España.