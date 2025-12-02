Cabra suspende la 12ª Feria de la Perdiz con Reclamo ante las restricciones impuestas por la gripe aviar

El Centro de Apoyo al Desarrollo, la Innovación y el Emprendimiento (ADIE), no abrirá sus puertas para la que sería la decimosegunda edición de la Feria de la Perdiz con Reclamo Ciudad de Cabra, prevista para este próximo fin de semana, del viernes 5 al domingo 7 de diciembre. Las causas, como han dado a conocer a través de las redes sociales los responsables de su organización, la Sociedad de Cazadores de Cabra, se encuentran en el establecimiento de la medida de confinamiento de explotaciones avícolas para la prevención y control del contagio por influenza aviar conforme a la Orden APA/1288/2025 del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La suspensión dejará a los aficionados a la perdiz sin este evento, que ya en la edición del 2021 también fue suspendida por esta misma causa, al igual que no se celebró en el 2020, en este caso como consecuencia entonces de la pandemia del coronavirus.

Una cita con la perdiz de reclamo en Cabra que ya está consolidada a nivel nacional

Este evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cabra, la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba entre otras instituciones, se encuentra ya consolidado a nivel nacional en el calendario de ferias y muestras cinegéticas por la importancia que el sector tiene, no solo medioambiental, sino también económicamente. En el caso de Cabra, además, su importancia también viene dada por su impacto en la ciudad, con prácticamente ocupadas al cien por cien las plazas hoteleras en esos días, en que estaba previsto el paso por la feria de varios miles de personas, unas 10.000 en las últimas ediciones.

Para la edición ahora suspendida estaba prevista la presencia de destacados criadores y artesanos del sector, además de numerosas firmas comerciales vinculadas a la caza, la artesanía, la alimentación o los productos típicos de la tierra junto a un amplio programa de actividades como entre otras, el ya tradicional Concurso de Belleza y Canto de Perdiz, con participantes de toda la geografía española y la exposición de varios miles de ejemplares de perdiz roja procedentes de una decena de granjas cinegéticas de toda España.