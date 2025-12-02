Autorizado el proyecto de aguas regeneradas de la comunidad de regantes de Lucena

La concesión de la preceptiva licencia de obra municipal, resuelta por el Ayuntamiento de Lucena, ha culminado el procedimiento administrativo y técnico impulsado por la comunidad de regantes local, desde el año 2017, con el propósito final de implantar un sistema de riego por goteo, basado en la movilización de aguas regeneradas, en una superficie total de 998 hectáreas. A partir de ahora, la siguiente fase compete a la materialización de una infraestructura presupuestada, de acuerdo a estimaciones aproximadas, en unos nueve millones de euros.

En septiembre del 2024, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir autorizó la utilización de 1,1 hectómetros cúbicos anuales del caudal hídrico procedente de la Estación Depuradora de Aguas Residuales.

Seguidamente, la Junta de Andalucía ha admitido la viabilidad del informe de incidencia territorial, respaldando la compatibilidad del proyecto con el Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

Este sistema comprenderá la construcción de cinco balsas de grandes dimensiones en diversos sectores de Lucena, exactamente Las Vegas, La Camila, El Contadero, la carretera de Puente Genil y los terrenos originariamente asignados a la edificación del complejo de golf. Cada infraestructura individual dispondrá de su propio equipamiento orientado a la generación del riego integral y homogéneo.

Plan de Aguas Regeneradas para el Regadío en Andalucía

La conclusión del expediente ha permitido concurrir en noviembre a la convocatoria autonómica del Plan de Aguas Regeneradas para el Regadío en Andalucía. De resultar favorable esta alternativa, la propia Junta acometería las obras mediante la correspondiente licitación, aspirándose a una subvención del 100%. De lo contrario, la comunidad de regantes, compuesta por 100 miembros, abordaría la financiación privada. Las aportaciones previas suman un montante de dos millones de euros.

El presidente de la entidad, Francisco de Mora, afirmaba que, “tras ocho años de tramitación”, la oportunidad del comienzo de los trabajos efectivos comporta “un antes y un después” porque redundará “en la modernización y mejora del sector agrícola”. En su intervención, Aurelio Fernández, el alcalde, apuntó que el beneficio se extiende a “cooperativas, almazaras, empresas auxiliares y a toda la ciudad”.

El suministro hídrico estará garantizado incluso en los años de sequía. A priori, la intervención podría concluir, en su totalidad, en unos dos años, y comenzar a operar los riegos entre 2028 y 2029.