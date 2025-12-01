Andalucía exige al Gobierno que los cierres de mercados por peste porcina se apliquen por regiones

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha exigido este lunes al Gobierno central que la "posible política de cierre de mercados" internacionales por los casos de peste porcina africana detectados en Cataluña se aplique estrictamente por regiones, de modo que "no afecte a Andalucía".

En declaraciones a los periodistas en Almería, Fernández-Pacheco ha defendido que las restricciones a las exportaciones "deben de cerrarse por comunidades autónomas que se vean afectadas", una circunstancia que "no es el caso" de la región andaluza, donde "no hay ningún caso" ni en fauna silvestre ni en explotaciones ganaderas.

El consejero ha detallado que el sector porcino andaluz es "eminentemente exportador y muy potente", con un volumen de ventas al exterior que en el año 2024 superó los "308 millones de euros". Aunque "más de la mitad, el 54 por ciento", se destinó a países de la Unión Europea, Fernández-Pacheco ha recordado que "el principal cliente fuera de la Unión Europea eminentemente es China", mercado clave que suele imponer restricciones severas.

No hay casos de peste porcina en Andalucía

"Si en Andalucía no hay ningún caso ni de fauna silvestre ni tampoco ninguna explotación ganadera, pues la industria andaluza no tiene por qué verse afectada", ha insistido el titular de Agricultura, quien ha adelantado que la Junta va a reclamar al Ministerio "toda la contundencia del mundo" tanto en las medidas de prevención como en la defensa comercial para salvaguardar los intereses de los ganaderos del sur.

La administración autonómica ha puesto en marcha un plan de acción urgente basado en tres ejes: "intensificar la vigilancia sobre la fauna silvestre", establecer un "órgano de control" con la participación de todas las consejerías implicadas -especialmente Sostenibilidad y Salud- junto con el sector, y mantener una "permanente colaboración" con el Gobierno central.

"Vamos a trabajar sin descanso para que la peste no cruce nuestra frontera", ha asegurado Fernández-Pacheco, quien ha querido enviar un "mensaje de solidaridad" y apoyo tanto al sector como al Gobierno catalán, poniendo a su disposición los medios andaluces para "atajar" el brote, confiando en que se logre controlar lo antes posible y que a Andalucía "no llegue nunca".