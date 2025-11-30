Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ganadería

Asociaciones agrarias de Córdoba piden a las administraciones celeridad para controlar el brote de peste porcina en Cataluña

Asaja reclama un plan para detener la proliferación de especies salvajes como el jabalí, que ha provocado la reaparición de la enfermedad

Dos jabalís en la torre de telecomunicaciones de Collserola, a pocos kilómetros de donde se han localizado los dos casos de peste porcina.

Rafael Verdú

Córdoba

El presidente de la asociación Asaja en Córdoba, Fernando Adell, se ha pronunciado este domingo sobre la aparición de un brote de peste porcina en Cataluña esta misma semana. Según sus palabras, "reclamamos coordinación total de todas las administraciones y un plan para detener la expansión de la fauna salvaje".

La patronal agraria considera que los jabalíes son los responsables de la transmisión de gran cantidad de enfermedades a las cabañas ganaderas, con la agravante de que sus poblaciones han proliferado enormemente por todo el país. "Llevamos años denunciando la proliferación de animales de la fauna salvaje, que en el caso de los jabalíes, ciervos y conejos es desorbitada, necesitamos un plan nacional de fauna silvestre, especialmente del jabalí", ha dicho Adell.

Una piara de jabalíes, en una imagen de archivo.

No obstante, el presidente de Asaja Córdoba ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, dado que la peste porcina no se transmite al ser humano. Además, ha recordado que "en Córdoba hay mucha producción de ibérico que vive en libertad y hay mucha fauna salvaje, pero aquí desde hace muchos años no se ha detectado ningún foco", por lo que "confiamos en la rapidez de las administraciones públicas, los productores y veterinarios y esperamos que quede controlado".

COAG, con "precación y preocupación"

Por su parte, el responsable de ganadería de COAG-Andalucía, Antonio Rodríguez, ha manifestado que los productores están "a la espera" de conocer los movimientos para frenar el brote de enfermedad. Para este lunes hay convocada una reunión del sector con la Junta de Andalucía, que informará sobre la situación y las medidas.

Rodríguez ha apuntado que "de momento lo vemos con precaución y preocupación", pero también con "cierta tranquilidad porque el brote se ve lejos".

