Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Los embalsesde Córdoba se encuentran este miércoles 26 de noviembre, al 45,86% de su capacidad, en una semana en la que las lluvias podrían volver de forma débil el domingo.

Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 44,62% alejando así el fantasma de la sequía.

Desembalse en La Colada, en una imagen de archivo. / RAFA SÁNCHEZ

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este miércoles 26 de noviembre, de acuerdo con la información de la CHG: