UPA Córdoba sitúa la rentabilidad económica, social y ambiental como eje para garantizar el futuro de las explotaciones familiares

UPA Córdoba ha subrayado que la rentabilidad en origen es el principal desafío para asegurar la continuidad de las explotaciones familiares y, con ello, del modelo agrario mayoritario en la provincia. Así lo ha trasladado el secretario general de la organización, Francisco Moreno, durante el primer Comité celebrado tras el Congreso provincial en el que se renovó la Comisión Ejecutiva.

Moreno ha insistido en que agricultores, ganaderos y consumidores siguen siendo “los eslabones más débiles de la cadena alimentaria”, por lo que ha defendido la necesidad de garantizar precios justos que permitan que el trabajo diario del sector tenga una retribución digna. “La rentabilidad no puede ser solo económica; debe ser también social y medioambiental, sin perder de vista que los precios finales tienen que ser asequibles para los consumidores”, ha señalado.

Defensa del modelo familiar

Durante la sesión, UPA Córdoba reafirmó su compromiso con la agricultura y la ganadería familiar, un modelo basado en pequeñas y medianas explotaciones que constituye la base productiva de la provincia. “Sin agricultores ni ganaderos no habría alimentos. El sector primario debe recuperar el peso que siempre tuvo y eso requiere el esfuerzo conjunto de todos los eslabones: administraciones, industria, distribución y consumidores”, ha destacado Moreno.

En este sentido, el Comité abordó otros asuntos clave para el sector como la futura PAC, sobre la que UPA Córdoba expresó su desacuerdo con la propuesta inicial de reforma presentada por la Comisión Europea presidida por Úrsula von der Leyen (PPE), por considerar que no se adecúa a las necesidades reales de las explotaciones familiares.

Campaña del aceite de oliva

Sobre la campaña del aceite de oliva, la organización confirmó que la producción finalmente será inferior a las previsiones de los aforos elaborados por Junta de Andalucía, Ministerio de Agricultura y Unión Europea. No obstante, destacó que la nueva campaña se ha iniciado con un ritmo de comercialización “extraordinario” y con precios rentables para los productores.

En materia hídrica, el Comité defendió que el futuro Plan Hidrológico del Guadalquivir incorpore un reparto del agua “más justo y social”. UPA aboga por una nueva gobernanza en la cuenca y por que las dotaciones de riego sean iguales para un mismo cultivo, independientemente del sistema de producción (tradicional, intensivo o súperintensivo).

Por último, en cuanto a la falta de mano de obra, desde la organización mantienen que la escasez de trabajadores en las campañas agrícolas sigue siendo un problema estructural. Para revertir esta situación, UPA Córdoba propone la posible las contrataciones en origen, yla opción de facilitar la contratación de inmigrantes que ya residen en la provincia y cuentan con documentación válida para trabajar al estar bajo protección internacional.