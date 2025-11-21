La lonja de cítricos prevé una caída del 30% en la producción de naranja en Córdoba

La lonja de cítricos de Córdoba ha iniciado su actividad coincidiendo con el arranque de la recolección en una campaña marcada por una fuerte reducción de producción. Según ha informado Asaja Córdoba en una nota de prensa, la Mesa de Cítricos prevé una caída de entre el 30% y el 35% respecto al año anterior, un descenso superior al 27% estimado por la Junta de Andalucía en septiembre a partir de los aforos de agosto.

Las altas temperaturas y la falta de precipitaciones durante septiembre y octubre han mermado las expectativas iniciales, explican desde la organización agraria.

Cotizaciones de inicio de campaña

La mesa de seguimiento de precios se inició con la variedad Navelina, que se ha situado entre 0,32 y 0,36 euros el kilo para 1ª Calidad, precios basados en operaciones cerradas en la última semana. La banda superior corresponde a calibres altos y extras.

La variedad Salustiana aún no ha comenzado a cotizar, aunque ya se han cerrado algunas operaciones. Tampoco se ha fijado precio para la naranja de industria, ya que todavía no se han formalizado contratos entre industrias y agricultores. La fruta destinada actualmente a exprimido procede en su mayoría de destríos de cooperativas.

Expectativas y advertencias sobre la Ley de la Cadena Alimentaria

La mesa observa buenas perspectivas de precios ante la caída de producción, un descenso generalizado en toda Andalucía. A nivel nacional, el Ministerio de Agricultura prevé una reducción de casi el 11%, mientras que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estima un recorte del 2,33% en la producción mundial de cítricos.

Así, Asaja Córdoba insta a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) a actuar de oficio cuando detecte contratos con precios por debajo de los costes de producción, prohibidos por la Ley de la Cadena Alimentaria. La organización recuerda a los agricultores que pueden denunciar de forma confidencial y gratuita cualquier contrato que no cubra costes a través del canal habilitado por la entidad, que remite las denuncias directamente a la AICA.

Una lonja consolidada tras 19 años

Asaja Córdoba ha explicado que colabora un año más con la Cámara de Comercio en la mesa de seguimiento de precios de la lonja, que celebrará reuniones semanales, alternando sesiones presenciales y telemáticas, con representantes de la producción y del comercio.

La lonja de cítricos, creada en 2006, cumple así 19 años ofreciendo información de referencia para el sector, con la publicación semanal de precios de fresco y de industria basados en operaciones reales, y contribuyendo a que los agricultores defiendan su producción y adapten sus estrategias a las tendencias del mercado.