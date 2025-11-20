MEDIO AMBIENTE
Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos
Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza
Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza este jueves, 20 de noviembre. De acuerdo con los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la cuenca está al 44,76 por ciento de su capacidad, que es de 8.037 hectómetros cúbicos.
Pantanos por provincias
Por provincias, el mayor volumen embalsado se localiza en Huelva (86,06%), seguida de Sevilla (78,60%), Córdoba (45,87%), Jaén (31,36%) y Granada (23,93%). La situación de cada uno de los embalses de la Cuenca del Guadalquivir puede consultarse aquí.
- Estos son los tres aceites cordobeses en el top 10 de los mejores AOVE del mundo
- La transformación del campo cordobés deja el olivo picudo como un anciano 'desahuciado'
- Así están los embalses en Córdoba tras las lluvias intensas de la borrasca Benjamín
- Comienza el verdeo de la aceituna hojiblanca con precios al alza
- La campaña de la aceituna seguirá este año en Córdoba sin el contingente extranjero
- Hallada en Cabra una hembra adulta de lince ibérico, nuevo hito en la recuperación de la especie
- Así está el nivel de los embalses de Córdoba
- Plantar olivos en un bosque o en un jardín: distintas posibilidades en Córdoba