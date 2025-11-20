El Ayuntamiento de Montilla activa el operativo de seguridad para la campaña de la aceituna

La sala de comisiones del Ayuntamiento de Montilla ha acogido esta mañana una reunión informativa para coordinar el dispositivo de seguridad de la próxima campaña aceitunera, entre quienes trabajan sobre el terreno y quienes velan por la protección del campo montillano.

La sesión, que ha reunido a responsables municipales, mandos de seguridad y representantes del sector agrario —entre los que se encontraban Antonio López Pérez-Barquero, presidente de la Cooperativa Nuestra Señora de la Aurora, y Francisco Fernández, gerente de la Cooperativa Agrícola La Unión—, ha permitido conocer algunos detalles sobre la campaña de seguridad que han diseñado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para prevenir robos en el campo.

Durante la cita, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha enviado un mensaje claro sobre la relevancia de este trabajo conjunto. Consciente del peso que tiene la campaña de aceituna en la economía local, el primer edil montillano ha reconocido que "es esencial para la economía montillana", por lo que "la cooperación entre Ayuntamiento, Fuerzas de Seguridad y sector agrario es fundamental para garantizar la tranquilidad y la protección de todas las personas que trabajan en el campo".

Despliegue operativo

Por su parte, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, ha detallado que el dispositivo diseñado por la Guardia Civil y la Policía Local "pone el acento en la prevención y en la comunicación directa con agricultores y cooperativas, una herramienta clave para anticiparnos a los posibles riesgos". En ese sentido, Rosales ha subrayado que la anticipación y la información fluida se han convertido en "elementos esenciales" para evitar incidentes y reducir la vulnerabilidad en los caminos rurales y en las explotaciones.

Además, la reunión ha contado con la participación activa de la Guardia Civil, que ha expuesto el despliegue operativo que estará en marcha durante la campaña. Según han trasladado sus representantes, el servicio incluirá efectivos de Seguridad Ciudadana, el equipo ROCA del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), la Unidad de Helicópteros y la Agrupación de Tráfico.

Este dispositivo se complementará, en el ámbito urbano, con el refuerzo de vigilancia de la Policía Local, que trabajará de forma coordinada con la Benemérita para mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia que pueda surgir tanto en el casco urbano como en los accesos al término municipal.

Seguridad en caminos rurales

Como novedad destacada, la reunión ha servido para presentar el Servicio Mancomunado de Vigilancia de Caminos, impulsado por la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa. Se trata de una iniciativa pionera orientada a reforzar la seguridad en los caminos rurales, proteger el patrimonio viario y añadir una capa adicional de control que complemente el trabajo conjunto de Policía Local y Guardia Civil.

El Servicio de Vigilancia de Caminos Públicos se desarrollará inicialmente con la finalidad de evaluar su viabilidad técnica, económica y social, aunque con una clara proyección de futuro. La gestión integral del programa recaerá en la propia Mancomunidad, lo que garantiza que se implante de manera coordinada en los diferentes municipios. El dispositivo cuenta con guardas rurales habilitados, cuya función será patrullar los caminos, velar por el cumplimiento de la normativa, registrar incidencias y colaborar directamente con las policías locales de los municipios y con la Guardia Civil.

Recomendaciones

Por otro lado, las Fuerzas de Seguridad han insistido en una serie de recomendaciones destinadas a minimizar riesgos habituales durante la recolección. Entre ellas, se ha subrayado la importancia de trasladar la aceituna a la mayor brevedad posible, evitar dejar maquinaria o utensilios en márgenes o zonas al aire libre, identificar la maquinaria mediante fotografías y marcas visibles y llevar siempre el Documento de Acompañamiento de Transporte (DAT).

Tanto la Policía Local como la Guardia Civil han pedido a agricultores y operarios que denuncien cualquier robo, incluso si se trata de pérdidas de escasa cuantía, y que comuniquen movimientos sospechosos a través del teléfono 062 o mediante la aplicación Alertcops.

Al cierre del encuentro, desde el Consistorio se ha agradecido la implicación de todas las entidades presentes y se ha reiterado el compromiso municipal de acompañar al sector agrario durante toda la campaña. La intención, tal y como ha recalcado el alcalde, es "garantizar un entorno seguro y un desarrollo eficiente de la recolección, de manera que quienes trabajan en el olivar lo hagan con la tranquilidad de que existe un dispositivo sólido, coordinado y atento a cualquier necesidad que pueda surgir".