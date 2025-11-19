Guadalmellato, y otros cuatro pantanos andaluces, inician desembalses tras el impacto de la borrasca Claudia

Cinco embalses andaluces, entre ellos el pantano de Guadalmellato la provincia de Córdoba, han iniciado el desembalse tras las intensas precipitaciones registradas en la comunidad por el paso de la borrasca Claudia, según fuentes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

La CHG ha detallado que los pantanos que están evacuando caudales —por haber superado su capacidad o para mantener sus márgenes de seguridad estacionales— son Gergal, en el río Rivera de Huelva; Agrio, en el Guadiamar; Melonares, que recoge aguas del Viar; Huesna, en la Rivera homónima; y Guadalmellato.

Los niveles del Guadalmellato

En el caso concreto de Guadalmellato, la Confederación ha destacado una circunstancia singular: el agua desembalsada está siendo recogida por el embalse de San Rafael de Navallana, situado también en el término municipal de Córdoba. El pantano se encontraba este miércoles al 88,27% de su capacidad, mientras que el jueves 13 de noviembre, antes de la llegada de la borrasca, la cifra era del 66,95%, por lo que ha experimentado una subida de 21,32 puntos.

Agua embalsada en Andalucía

Según los datos facilitados por el Gobierno andaluz, los embalses de la comunidad acumulan actualmente 5.468 hectómetros cúbicos, lo que supone un 45,77% de su capacidad total. Las lluvias asociadas a la borrasca Claudia han provocado una subida de casi tres puntos (2,96%) respecto a la semana anterior.

Este incremento representa además 1.361 hm³ más que en la misma fecha del año pasado y 933 hm³ adicionales en comparación con la media de la última década, situando a Andalucía en un escenario de recuperación hídrica moderada tras varios ejercicios de escasez.