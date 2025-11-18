Sector primario
Asaja Córdoba celebra las lluvias por su impacto en el campo y pide avanzar en nuevas infraestructuras hídricas
La organización agraria destaca los beneficios para cultivos, ganadería y acuíferos, aunque reclama mejorar la gestión del agua en la provincia
La organización Asaja Córdoba ha valorado de forma positiva las lluvias registradas en los últimos días en la provincia por el alivio que suponen para el sector agrario. Las precipitaciones, que han dejado una media de 200 litros en Sierra Morena y 150 litros en el valle del Guadalquivir y la Campiña, han mejorado las condiciones del suelo y favorecido el desarrollo de los cultivos.
Según la organización agraria, el incremento de la humedad en el terreno "ha sido especialmente beneficioso para la siembra de cultivos herbáceos y hortícolas, así como para los pastos y forrajes destinados al ganado". Aunque en el olivar "las lluvias llegan tarde para la campaña, sí resultan positivas para la recuperación del árbol", señala la nota de prensa de Asaja.
Impacto positivo en la ganadería
La mejoría de los pastos, señala Asaja Córdoba, "permitirá aumentar la disponibilidad de alimento natural, reducir costes y favorecer el bienestar de la cabaña ganadera". A ello se suma el efecto positivo sobre los embalses y la recarga de acuíferos, "factores clave para el equilibrio hídrico de la provincia".
La entidad insiste, no obstante, en la necesidad de "avanzar en infraestructuras que faciliten el almacenamiento y la gestión eficiente del agua". Entre las actuaciones propuestas figuran el bombeo directo a balsas de escorrentía invernal, la eliminación de trabas a la construcción de microembalses y balsas, y la agilización de permisos para el uso de aguas regeneradas y subterráneas.
Asaja Córdoba también reclama la importancia de "evitar las limitaciones al uso de aguas regeneradas, lo cual frena la inversión y la generación de riqueza y dar permisos para su uso, permitir el uso de aguas subterráneas de pozos, agilizando su tramitación, autorizaciones de microembalses y balsas para el abastecimiento de agua para el ganado y realizar un mantenimiento de los cauces y embalses, limpiando los mismos de forma periódica”.
