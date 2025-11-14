Finalizan las obras de mejora de los caminos rurales del Madroñal en Montoro y de Espiel en Belmez

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Acosta, ha informado de la finalización de dos nuevas actuaciones de mejora en infraestructuras rurales en la provincia de Córdoba. Según informa la Junta, la Administración ya ha hecho entrega a los ayuntamientos de Montoro y Belmez de los caminos del Madroñal y de Espiel, tras una inversión global que supera los 300.000 euros, financiada íntegramente a través del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER).

Acosta ha señalado que estas intervenciones “refuerzan la apuesta del Gobierno andaluz por modernizar vías esenciales para la actividad agraria y ganadera, garantizando desplazamientos más seguros y mejorando la competitividad del sector”. Según ha añadido, la mejora de caminos rurales “es una prioridad para asegurar el acceso a explotaciones, facilitar el transporte de productos y apoyar el desarrollo económico de las zonas rurales”.

Actuación en el Camino del Madroñal (Montoro)

La intervención, ejecutada sobre una longitud total de 996 metros, ha contado con una inversión final de 178.748 euros. El camino dispone ahora de un ancho de coronación de 3,5 metros y un firme de hormigón armado de 15 centímetros de espesor con mallazo electrosoldado.

La obra incluye sobreanchos laterales de 0,5 metros mediante remates de hormigón, con una longitud total de 1.519 metros, y la construcción de dos badenes de hormigón armado para mejorar el drenaje. Se ha instalado además la señalización necesaria para reforzar la seguridad vial en el tránsito agrícola.

Actuación en el Camino de Espiel (Belmez)

En Belmez, la mejora ha abarcado un total de 1.030 metros y ha supuesto una inversión de 125.000 euros. El camino cuenta ahora con un ancho de coronación de 4,70 metros y un firme de hormigón armado de 15 centímetros de espesor con mallazo 15x15 cm.

La intervención se completa con un triple tratamiento bituminoso sobre base de zahorra artificial, la construcción de 106 metros de cunetas revestidas de hormigón, accesos de hormigón a fincas y la señalización correspondiente.

Acosta ha concluido destacando que estas actuaciones “responden a la necesidad de disponer de caminos modernos, duraderos y adaptados a las demandas del sector, contribuyendo a mejorar la calidad de vida en el medio rural y a fortalecer su tejido productivo”.