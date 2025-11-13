Mercadona comprará esta campaña 59.000 toneladas de naranja de campos de Sevilla, Almería, Córdoba y Huelva

La cadena de supermercados Mercadona tiene previsto comercializar 131.000 toneladas de naranjas coincidiendo con el arranque de la campaña nacional de este cítrico. La compañía comercializará naranjas procedentes de campos de Comunitat Valenciana, Andalucía, Región de Murcia y Catalunya gracias a la colaboración con los proveedores Martinavarro, Bollo, Fontestad, Frutas Tono, Frutinter, Anecoop, Alcafruit, Lasarte, Agronostrum, AM Fresh Spain Citrus, Grupo Llusar Torres, Vicente Giner y Nufresco.

En Andalucía, donde Mercadona colabora con los proveedores Alcafruit, Lasarte y Martinavarro, la compañía prevé comprar 59.000 toneladas de naranjas procedentes de campos de Sevilla, Almería, Córdoba y Huelva, según los datos ofrecidos por la empresa en una nota de prensa. Mercadona ofrece en todas sus tiendas naranja nacional en sus tres principales formatos: a granel y malla de tres y cinco kilos.

La entrada de la naranja da así continuidad a la campaña 2025/2026 de cítricos de origen nacional en Mercadona, que comenzó el pasado mes de octubre con la llegada de la mandarina y el limón de proveedores españoles. La apuesta de Mercadona por la naranja nacional reafirma su compromiso con el sector primario y gracias al trabajo realizado con sus proveedores, la compañía logra "alargar la disponibilidad" de la naranja nacional hasta finales de verano, fomentando así el consumo de frutas de temporada y de proximidad.

Este compromiso forma parte de la estrategia de calidad y origen de Mercadona, que "impulsa el consumo de productos de origen nacional siempre que cumplan con los estándares de calidad exigidos y existe disponibilidad suficiente para abastecer a las tiendas". En la actualidad, el 85% del surtido total de la compañía es de origen nacional.