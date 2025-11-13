Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Los embalsesde Córdoba se encuentran este jueves, 13 de noviembre, al 41,53% de su capacidad, en una semana con altibajos de las temperaturas y donde ya han comenzado las lluvias anunciadas para estos días.

Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 41,14% alejando así el fantasma de la sequía.

Desembalse en La Colada, en una imagen de archivo. / RAFA SÁNCHEZ

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este jueves, 13 de noviembre, de acuerdo con la información de la CHG: