DATOS DE LA CHG
Así está el nivel de los embalses de Córdoba
Los pantanos de Córdoba se encuentran al 41,53% de su capacidad
Los embalsesde Córdoba se encuentran este miércoles, 12 de noviembre, al 41,53% de su capacidad, en una semana con altibajos de las temperaturas y en la que se esperan lluvias.
Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 41,15% alejando así el fantasma de la sequía.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este miércoles, 12 de noviembre, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 51,75% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 67,12%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 33,92%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 67,03%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 38,81%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 16,25%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 55,66%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 76,70%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 68,35%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 36,32%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 79,16%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 19,67% de su capacidad.
