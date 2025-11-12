Asaja Córdoba pide al Gobierno que las ayudas a la viña y el olivar lleguen a todos los agricultores

Asaja Córdoba ha solicitado al Gobierno central que las ayudas directas destinadas a los productores de viña y olivar, previstas para compensar las pérdidas por la guerra en Ucrania y los efectos de la sequía, "se extiendan a todos los agricultores afectados". La organización pide que el presupuesto asignado se amplíe para garantizar que ningún productor quede fuera de estas subvenciones, explica esta entidad en una nota de prensa.

La asociación agraria considera que "todos los agricultores activos, según la normativa europea, deben recibir estas ayudas, y no solo una parte de ellos". En este sentido, exige al Ejecutivo central que aumente la dotación presupuestaria para asegurar una cobertura completa. Además, reclama que las ayudas "contemplen también los daños sufridos en 2024 por los cultivos de secano y la ganadería extensiva, especialmente ovino, caprino, equino y vacuno, que también resultaron gravemente afectados".

Particularidades de Andalucía

Desde Asaja se recuerda que los productores de viña y olivar “siempre se habían quedado fuera de las ayudas por Ucrania y la sequía” y advierte de que, en esta ocasión, “el Gobierno pretende limitar el apoyo a algunos tipos de agricultores, sin tener en cuenta las particularidades de las explotaciones andaluzas, donde hay muchos agricultores a tiempo parcial o jubilados que contribuyen a mantener vivo el medio rural”. La organización subraya que todos los productores “han sufrido la escalada de los costes de producción y la descapitalización” y que “todos necesitan esta línea de apoyo”.

Por otro lado, Asaja critica el retraso en la puesta en marcha de las ayudas, ya que la ley que las contempla se publicó el 2 de abril y establecía un plazo máximo de dos meses para su aplicación. “A día de hoy, los fondos aún no han llegado a los beneficiarios”, lamenta la organización.