Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DATOS DE LA CHG

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Los pantanos de Córdoba se encuentran al 41,53% de su capacidad

Embalse del Guadalmellato

Embalse del Guadalmellato / Mac

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

Los embalsesde Córdoba se encuentran este martes, 11 de noviembre, al 41,53% de su capacidad, en una semana con altibajos de las temperaturas y en la que se esperan lluvias.

Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 41,16% alejando así el fantasma de la sequía.

Desembalse en La Colada, a razón de 5,2 metros cúbicos por segundo.

Desembalse en La Colada, en una imagen de archivo. / RAFA SÁNCHEZ

Así quedan los embalses de Córdoba tras el paso del tren de borrascas de marzo

Así quedan los embalses de Córdoba tras el paso del tren de borrascas de marzo

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este martes, 11 de noviembre, de acuerdo con la información de la CHG:

  • Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 51,76% de su capacidad.
  • Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 67,30%.
  • Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 33,92%.
  • Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 67,12%.
  • San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 38,79%.
  • Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 16,25%.
  • Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 55,78%.
  • Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 76,77%.
  • Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 68,37%.
  • La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 36,32%.
  • Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 79,16%.
  • Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 19,65% de su capacidad.
Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents