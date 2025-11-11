Sector agroalimentario
Cooperativas Agro-alimentarias pide una revisión integral de la norma de calidad del cerdo ibérico
La organización considera que el Real Decreto vigente no refleja la realidad productiva y comercial actual del sector
Cooperativas Agro-alimentarias de España ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una revisión integral de la norma de calidad del ibérico. La entidad reclama "adaptar la regulación a la evolución del sector y garantizar mayor transparencia y sostenibilidad en la producción", informa en una nota de prensa.
La organización ha trasladado su propuesta tras la última reunión de la Mesa Sectorial del Porcino, celebrada el pasado 8 de octubre, "en la que la Dirección General de Alimentación pidió a las entidades del sector planteamientos de modificación del Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, que regula la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico".
El Consejo Sectorial Ibérico de Cooperativas Agro-alimentarias de España refrendó la pasada semana el acuerdo de promover una revisión completa del texto. La entidad defiende que "el futuro de la norma debe pasar por una actualización profunda, acorde con la transformación empresarial y social que ha experimentado el sector en los últimos doce años".
"No refleja la realidad productiva"
Según el comunicado, la normativa vigente "no refleja la realidad productiva actual, complica el trabajo de los operadores y limita su desarrollo transparente". Entre los objetivos de la revisión, la organización señala la necesidad de aportar claridad al mercado, "adecuar los requisitos de producción y transformación, y proteger tanto la estructura social del sector como la dehesa, un ecosistema emblemático del territorio ibérico".
Cooperativas Agro-alimentarias de España ha mostrado su "disposición a colaborar activamente con el Ministerio de Agricultura en este proceso". La entidad, que agrupa distintos modelos de producción, considera que la modificación integral de la norma es una apuesta por un futuro sostenible y por una oferta de productos de alta calidad, elaborados bajo criterios de transparencia y adaptación a los nuevos modelos productivos
