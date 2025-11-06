La campaña de la aceituna seguirá este año en Córdoba sin el contingente extranjero

Un año más, la campaña de la aceituna de Córdoba no contará con contingentes de temporeros extranjeros a pesar de que Asaja lleva dos años intentando gestionarlo y alertando sobre la falta de mano de obra en el campo. Si el año pasado los pesados trámites burocráticos retrasaron demasiado el proceso como para que llegaran a tiempo los jornaleros, en la presente campaña los problemas son de otra índole.

Fuentes de Asaja indicaron a Diario CÓRDOBA que las dificultades para obtener trabajadores de terceros países son "muy serias". Tienen que ver con el coste que deben asumir los empresarios del sector para facilitar el alojamiento de los contratados, prácticamente inexistente. Aunque existen albergues de temporeros en la provincia, pueden usarse para las cuadrillas que llegan de otras provincias. Por otro lado, y según explican desde la patronal, los jornaleros deben cumplir sus contratos en la misma empresa que realiza el proyecto y no pueden por tanto trasladarse de una finca a otra con distintos propietarios. "No se pueden rotar entre empresas", aseguran desde Asaja, lo que habría facilitado la llegada de trabajadores extranjeros.

La asociación empresarial comenzó los trámites para pedir el contingente la pasada primavera; incluso en fechas tan tardías como septiembre aún confiaba en que la campaña del olivar contaría con jornaleros foráneos para paliar lo que consideran falta de mano de obra. Finalmente, sólo dos o tres empresas han seguido adelante, pero traerán apenas a una decena de temporeros, una cantidad "insignificante" para Asaja, que no obstante ha valorado positivamente la "buena disposición" de la Subdelegación del Gobierno para facilitar los trámites. "La normativa nos tiene atados a todos", indican las fuentes consultadas.

Una campaña corta

En las próximas semanas se generalizará en Córdoba la recogida de la aceituna para molino, dado que la cosecha para entamadoras ya está concluida. Si, como piensan Asaja y otras patronales del campo, hay escasez de mano de obra -un aspecto que niegan los sindicatos-, probablemente la campaña vaya más lenta de lo que debería. En principio, con unas previsiones de cosecha inferiores a las del año pasado, desde Asaja consideran que no habrá demasiados problemas, que sí se darán "cuando venga una campaña larga, que vendrá".

A donde sí llegará el contingente de trabajadores extranjeros será a la campaña de los cítricos, que acaba de comenzar y se extenderá durante varios meses. Vendrán aproximadamente los mismos que el año pasado: en torno a un centenar de jornaleros, según Asaja.