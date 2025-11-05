DATOS DE LA CHG
Así está el nivel de los embalses de Córdoba
Los pantanos de Córdoba se encuentran al 41,52% de su capacidad
Los embalsesde Córdoba se encuentran este miércoles, 5 de noviembre, al 41,52% de su capacidad, en una semana con bajada de las temperaturas y en la que se esperan lluvias.
Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 41,20% alejando así el fantasma de la sequía.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este lunes, 3 de noviembre, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 51,81% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 68,27%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 33,96%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 67,61%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 38,70%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 16,14%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 56,21%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 77,19%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 68,49%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 36,33%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 79,21%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 19,45% de su capacidad.
