Estos son los tres aceites cordobeses en el top 10 de los mejores AOVE del mundo

El aceite de oliva virgen extra (AOVE) hecho en Córdoba vuelve a marcar un hito, figurando, un año más, en los primeros puestos de la prestigiosa Guía Evooleum, que clasifica cada año los mejores AOVEs del mundo.

Concretamente, tres aceites hechos en almazaras de la provincia de Córdoba se sitúan entre los diez mejores del mundo. Se trata de Knolive Epicure, de Priego de Córdoba, situado en la sexta posición; Parqueoliva Serie Oro, de Almazaras de la Subbética, en noveno puesto; y Rincón de la Subbética, que cierra la clasificación en el décimo puesto.

Cinco aceites españoles

Los tres AOVEs de Córdoba forman parte de los cinco aceites de oliva virgen extra españoles incluidos en el top 10 de la clasificación. El primero en aparecer en el ranking, en tercera posición es el manchego Valdenvero Hojiblanco y en el octavo puesto figura el jiennense Señorío de Camarasa.

El mejor AOVE del mundo

Por otro lado, el top 10 de la Guía Evooleum está liderado por el italiano Monini Monocultivar Coratina. Y completan el podio el sudafricano De Rustica Estate Collection Coratina y el mencionado manchego Valdenvero Hojiblanco.